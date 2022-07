La historia de Sofi, la venezolana que comenzó su transcisión en Argentina

Sofía tiene 28 años, y tres en Argentina. Llegó exactamente en la época de primavera, en el mes de septiembre, y desde allí empezó un camino como migrante del que se siente satisfecha y que le ha permitido experimentar un proceso que le cambiaría la vida: convertirse en una chica trans.

“Un día me miré al espejo y dije: “este no es mi cuerpo, no me siento cómoda así”, dijo en entrevista con Noticias Todos Ahora, donde abrió su corazón para contar cómo ha sido vivir en este, su segundo hogar, la transición de género.

El sentirse identificada con otro género al que había nacido, o querer hacer esa transición era algo que siempre estuvo en su mente. Pero durante años se guardó ese anhelo, porque según cuenta era muy difícil “salir del closet” en un hogar conservador, en Venezuela, donde todavía hay mucho tabú al respecto.

“Imagínate decirle a mis papás que me sentía niña, en un país donde la comunidad LGBTQ+ no tiene derechos… De por sí a mí me habían corrido de la casa por ser gay, me hubiesen botado del país si le hubiese dicho que era una chica”, sentenció.

Es Noticia: El venezolano que muestra sus colores en un club de rugby de diversidad sexual en Buenos Aires

Una transición de género que empezó a considerar al pisar territorio argentino

En Venezuela veía esto como algo lejano. Además de la falta de posibilidades, por el desconocimiento que existe sobre este tema. Sin embargo, siempre estuvo interesada en hacerlo, buscaba testimonios de otras personas, información y luego, dejó que todo fluyera con el pasar de los años hasta finalmente concretarlo en Buenos Aires.

“Cuando llegué a Argentina empecé a investigar a la par. No fue de un día a otro, fui poco a poco, me di mi tiempo de investigar, de corroborar, de qué era lo que estaba pasando conmigo, qué era lo que sentía, si en realidad era una chica o no, o si estaba confundida. Saber exactamente qué pasaba en mi”, cuenta.

A partir de ese momento dio un paso más, y empezó a buscar a través de médicos especialistas, más información sobre cómo iniciar este proceso en el país sureño.

“Comencé a buscar un buen endocrinólogo de cabecera, lo encontré y comencé a hablarlo con mis familiares cercanos acá, como para tener un apoyo. No fue lo más fácil para ellos, pero me sentí muy contenida, protegida y obtuve una muy buena respuesta de mis cercanos”.

“Siempre me sentí niña, siempre estuve allí”

Antes de dar ese paso, la venezolana se tomó el tiempo de pensar en todo lo que estaba sintiendo, y a su vez, de viajar en retrospectiva para darse cuenta que ese anhelo siempre estuvo allí, sorteando las situaciones que desde su niñez le tocó sortear.

“Desde pequeña tenía una situación con mi ‘miembro’. No me gustaba que se notara, incluso desde antes de que supiera que era una niña. Para mi que se notara era lo peor que me podía pasar, y más si estaba en la calle. No me sentía cómoda con él”, confesó.

Asimismo, reveló que a su corta edad trataba de ocultarlo y era algo que también estuvo a la vista de todos. Por ejemplo, en el colegio le pusieron el apodo de ‘cerradito’, porque caminaba con las piernas muy apretadas para que no se notara. Y aunque fue con psicólogos buscando respuestas, no las obtuvo.

“A mi me tocó aprender a vivir con eso, porque no tenía otra alternativa. A mi no me explicaron por qué me sentía así…solo me decían que era parte de la edad, pero nunca te dicen ni son sinceros”.

Mucha más que ser ‘chica trans’: El reconocimiento de ser y sentirse Sofía

Sofía cuestiona que en un país como el suyo, se asocie la transexualidad a la prostitución o las drogas, y que se haya marginado tanto, al punto de ser asociada a todo lo malo. Sin embargo, siente que las cosas están cambiando en el mundo actual, por lo que se dice afortunada de estar viviendo este proceso en este justo momento.

“Hoy en día me siento feliz, cuando me veo en el espejo y veo los cambios en mi cuerpo. Eso me llena de mucho orgullo, de poder ayudar a que una sola persona cambie su pensamiento y vea que no hay nada malo en esto, que simplemente soy una humana y ya, con defectos y con virtudes. No es que solamente mi característica es ser trans. Mis características son las cosas buenas y malas que tengo, mis valores, soy mucho más que me encasillen en una palabra”, agregó.

Sus redes sociales: una ventana para ver sus cambios y educar sobre la transexualidad

Con más de 85 mil seguidores en TikTok, decidir exponer algo tan personal como su transición, fue una decisión no tan sencilla. Es decir, sabía que era mucho el apoyo que iba a encontrar, pero también algunos que pasarían a lanzar comentarios negativos. Aún así lo hizo.

“Mis redes sociales actualmente las utilizo para documentar mi proceso y también ir viendo los pequeños y grandes pasos que voy dando, para luego ver atrás y ver todo el camino”

Además de aprovecharlo para su experiencia propia, con sus videos también abre una puerta para que otros chicos o jóvenes que están comenzando esta transición o tienen esa inquietud, puedan sentirse acompañados.

“Lo que siempre les recomiendo es que no se automediquen. Es súper delicado porque cada cuerpo es diferente, te evalúan muchas cosas y de acuerdo a eso se comienza la transición. Lo mismo que me den a mi, puede que no le sirva a otra persona… Es peligroso automedicarse, la terapia hormonal también tiene algunos riesgos”, alertó.

La posibilidad de hacer su transición de género en Argentina

Su testimonio refleja la gran posibilidad que existe en Argentina de hacer esta transición. A su juicio, es gracias a muchas personas trans que abrieron camino durante los años, y lograron que una ley los ampare y poder incluso, obtener el tratamiento hormonal gratuito.

Si bien Sofi lo está haciendo por la vía privada a través de un seguro médico que le cubre el endocrinólogo y por ley además, le cubre las hormonas y las operaciones estéticas que la puedan ayudar con su identidad, el mismo proceso se puede hacer por la vía pública, a través de los hospitales del país.

En cuanto al tema legal y al cambio de nombre en su documento de identidad argentino, también es una oportunidad que le ha dado Argentina para sentirse aceptada tal cual es. Aún no ha hecho este cambio porque el único requisito que no cumple es contar con DNI permanente, pero en unos meses podrá dar este paso también.

“Todavía faltan muchas cosas, pero estoy muy feliz. Siempre fui Sofi, siempre me sentí Sofí. Siempre estuve allí, lo único que cambió fue esa parte externa que la gente ve, pero yo siempre lo sentí”, expresó.

Romper estereotipos en un entorno machista

La venezolana trabaja en una empresa que en su mayoría se desarrolla en un entorno de hombres; venden herrajes para carpinteros, también hay negocios de caucheras, ventas de repuestos, licorerías. Ambientes mayormente conocidos como ‘machistas’, lo que resultó un verdadero reto hablar sobre su cambio de género. “Fueron miedos que tuve, y hoy en día veo y digo: lo hice”.

“Era un gran desafío para mí, el enfrentarse al qué dirán ellos, al que no lo acepta, al que tiene un montón de dudas, al que te pone peros”.

Tanto sus familiares, amigos como sus compañeros de trabajo, han vivido la transición con ella. Hoy, en su trabajo la reconocen por su nombre de niña, por su pronombre que la identifica y aunque no fue tarea fácil al principio, aplaude la disposición que tuvieron para hacerla sentir acogida.

“Más allá de lo que tu sientes está lo que siente el otro. Ellos tienen toda una vida viéndome y llamándome de una manera, y de un momento a otro viene este cambio, también toca tenerles mucha paciencia”.

Sofía se siente feliz con su transición de género y agradece la contención en medio del proceso

Actualmente se encuentra descubriendo un mundo que durante toda su vida había sido ajeno. Está aprendiendo de cada nueva experiencia, pero también de quienes siguen a su lado a este punto.

Maquillarse, vestirse con prendas más cortas y ajustadas, usar el cabello largo, pintarse las uñas, son cosas que por primera vez está haciendo, aunque deja muy claro que esto no tiene nada que ver con su ‘feminidad’, pues también por esto puede ser duramente criticada.

“Es un tema muy delicado, si yo hago eso me tildan que estoy siguiendo estereotipos y eso está mal, pero si yo no hago esas cosas que entre comillas están asociadas a lo femenino, entonces tampoco me validan como mujer. La sociedad es muy contradictoria”.

Una de las cosas con las que ha luchado en el último tiempo, es entender que no le debe su feminidad a nadie. “Simplemente tengo que ser yo. Me estoy conociendo en este momento, saber qué me gusta y que no. Es como si estuviera naciendo de nuevo. Y son cosas que a las chicas trans no le son permitidas, pero yo opté en no hacerle caso a la sociedad y enfocarme en ser yo”, enfatizó.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.