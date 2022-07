Miguel Ángel Landa reaparece con emotivo saludo

El querido actor y humorista venezolano Miguel Ángel Landa reapareció este jueves a través de redes sociales con un emotivo mensaje.

Su hija Dayana lo grabó y el criollo no dudó en compartir con sus fanáticos un saludo y palabras de motivación a pesar de las circunstancias adversas por las que pasa Venezuela y el mundo.

«Cuánto tiempo sin salir en una cámara, y mi hija Tuna, más conocida como Dayana, me agarró y me dijo ‘lo haces’. Me encanta saludarlos de verdad, me siento muy bien y sé que las cosas no están como yo quisiera, ni como el mundo quisiera ni como Venezuela quisiera. Pero Dios es grande, Dios nos va a dar lo que merecemos. Y no olviden, hagan bien, y no miren a quién» , esta última frase recordada por todos los venezolanos gracias al programa Bienvenidos, que condujo durante muchos años.

Los fanáticos reaccionaron con agrado al nostalgico video, recordando los mejores momentos de la televisión venezolana con este personaje tan icónico.

Miguel ángel fue el encargado de producir y dirigir populares series de RCTV, Venevisión y Televen durante la mejor época. Actualmente tiene 85 años y vive en compañía de su familia alejado de la vida pública.

También Lee: Cómo hacer crema inglesa casera y cremosa