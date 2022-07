Miguel Ángel Landa sorprende apareciendo con emotivo saludo (Video viral)

Por medio de la red social TikTok el actor y humorista venezolano Miguel Ángel Landa reapareció en un vídeo que no tardó en difundirse en las plataformas digitales. Su hija Dayana lo grabó y el criollo no dudó en compartir con sus fanáticos un emotivo mensaje de motivación a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que el mundo y por supuesto, Venezuela ha estado atravesando.

«Cuánto tiempo sin salir en una cámara, y mi hija Tuna, más conocida como Dayana, me agarró y me dijo ‘lo haces’. Me encanta saludarlos de verdad, me siento muy bien y sé que las cosas no están como yo quisiera, ni como el mundo quisiera ni como Venezuela quisiera. Pero Dios es grande, Dios nos va a dar lo que merecemos. Y no olviden, hagan bien, y no miren a quién» expresó el actor.

Los fanáticos reaccionaron a este sorpresivo y nostálgico vídeo, recordando los mejores momentos de la televisión venezolana con este personaje tan icónico. Miguel ángel fue el encargado de producir y dirigir populares series de RCTV, Venevisión y Televen durante la mejor época. Actualmente tiene 85 años y vive en compañía de su familia alejado de la vida pública.

