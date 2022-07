Yerno de Antonio Ledezma lideró superestructura para lavar dinero de presuntos corruptos venezolanos

Una superestructura trasnacional, con presencia en al menos 16 países, en la que participaron 34 personas y 12 empresas, coordinó el hijo político del exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, el financiero argentino Luis Fernando Vuteff, para lavar dinero de presuntos corruptos venezolanos, de acuerdo con una investigación desarrollada por autoridades españolas.

En noviembre de 2020, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial de España envió al Juzgado Central de Instrucción N° 3 el expediente de casi 300 páginas, en el cual se dan detalles del entramado liderado por Vuteff para garantizar el lavado de dinero de ciudadanos venezolanos señalados en investigaciones por corrupción en España, Andorra, Portugal, EEUU y Venezuela.

El documento también explica el funcionamiento de la red de extorsión que protegió a exfuncionarios y empresarios vinculados a las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado; el jefe de seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter; la extesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez Figueroa; el propietario de Globovisión, Raúl Gorrín; y el expresidente de Derwick, Alejandro Betancourt, entre otros tantos mencionados en la larga lista de clientes de los abogados Martín Rodil y José Aliste.

Para la elaboración del expediente resultó determinante la cooperación del exdirector de la Disip, Luis Aguilera Borjas, quien denunció como víctima de la extorsión; y la revisión del cruce de mensajes entre los involucrados, por parte de la Policía Judicial de España.

Blanqueo por compensación

A partir de la página 246 del expediente, los funcionarios informan sobre los detalles de las transacciones para el blanqueo de dinero, datos que obtuvieron a través de la revisión de mensajes por WhatsApp y llamadas entre los involucrados.

“La operativa descrita se circunscribe dentro de un servicio de blanqueo de capitales que prestaban Vuteff y Sánchez Cumba -brasileño que trabaja para Vuteff- a una pluralidad de personas, y que se pueden encuadrar dentro de la tipología de blanqueo denominada compensación, que consiste básicamente en lo siguiente: un bróker o intermediario, en este caso Fernando Vuteff, entra en contacto con personas que tienen dinero en efectivo que necesitan bancarizar por vías ajenas al circuito legal y con personas que tienen la necesidad inversa, es decir, disponen de fondos bancarizados en cuentas en el extranjero y necesitan disponer de los mismos en España a través de efectivo… En el mismo caso, el bróker recibe el dinero en efectivo en España y realiza transferencias desde cuentas en el extranjero a la cuenta que el cliente indique y en el caso de las personas que necesitan disponer de cash (efectivo) en España realiza la operación inversa…”, se lee.

En todos los casos, Vuteff se quedaba con una comisión de entre 4% y 10% del dinero entregado en efectivo a sus clientes en España.

La primera actividad de la que se tiene registro ocurrió a partir del 18 de mayo de 2017, cuando comienzan a buscar quien tenga efectivo para entregar en España y reciba depósitos en cuentas bancarias. Finalmente la transacción la ejecutaron en julio de ese año.

Uno de los procedimientos más reveladores sucedió en octubre de 2017. Cumba informó a Vuteff: “Me han traído 190K (190.000 euros). En billetes de 10!… el que los trajo es un rumano de 3×2 con una pinta de mafia bárbara…”.

Sin mayores explicaciones, en párrafos posteriores se menciona también a un ruso que dio efectivo para repartir entre presuntos corruptos y empresarios venezolanos, y supuestos funcionarios policiales españoles que realizaban trabajos para los exfuncionarios de Chávez y Maduro.

Del que se tienen mayores detalles es de Nervis Villalobos, un consecuente usuario de la red de blanqueo de Vuteff, quien en menos de dos años recibió cerca de 130.000 euros en efectivo. Además, utilizó el mecanismo para pagar los servicios del grupo liderado por Rodil y Aliste, según el expediente.

Las tarjetas de crédito prepagadas

Otra de las revelaciones consiste en el uso que dan a tarjetas de crédito prepagadas en el esquema de lavado de dinero, las cuales son distribuidas entre operadores de la red de lavado y de extorsión.

“Las citadas tarjetas son utilizadas como un medio de pago a los miembros de la organización criminal, con el fin de que pudieran disponer de un método alternativo a la utilización de dinero en efectivo”, comentan los investigadores.

En ese proceso son fundamentales las figuras de Hugo Gois y Alejandra Vuteff, el primero socio de Luis Fernando Vuteff, y la segunda su hermana. Gois tramitó las tarjetas con una empresa en Londres que ofrece el servicio de tarjetas de crédito prepagadas, Prepaid Financial Services. Alejandra era la que se encargaba de repartir los instrumentos y supervisar los gastos y recarga para que los usuarios estuvieran contentos.

En un punto del documento judicial, los funcionarios cuentan que Alejandra se queja del servicio de Gois, pues, entre otros puntos, se tarda en recargar y no ofrece una solución para aumentar el monto de las tarjetas prepagadas, pues un límite de 2.500 euros no es suficiente para clientes acostumbrados a alto consumo.

“Él (Gois) no sabe cuándo la podemos cargar y cada tanto las intenta cargar y no puede, entonces acabamos dándoles un servicio de mierda al cliente y vos sabéis que estos no son de gastar 1.000 o 2.500 euros nada más. Son de gastar más. La mayoría son de gastar más. Entonces ese es el gran tema”.

Trasnacional del lavado

Vuteff también pone al servicio de los presuntos corruptos y extorsionadores un modelo más clásico de blanqueo, que permite mover el dinero por empresas y bancos en España, Andorra, Portugal, Suiza, Irlanda del Norte, República Checa, Países Bajos, Escocia, Luxemburgo, Chipre, Reino Unido, Emirato Árabes Unidos, China, Panamá, EE.UU. y Venezuela.

Un ejemplo de esa estrategia la explican los investigadores con el ejemplo de la empresa Eaton Global Services, propiedad de Raúl Gorrín, que transfiere un bono falso por 12.5 millones de dólares a Leanor Invest, sociedad registrada por Hugo Gois.

De esa firma, a su vez, se realizan depósitos a Mercazz y Erasmus, donde figura de propietario Martin Rodil, abogado venezolano, radicado en EE. UU., con contactos en organismos de seguridad de ese país, como la DEA, y señalado parte de la red de extorsión de exfuncionarios y empresarios venezolanos.

De todos los mencionados, solo Luis Fernando Vuteff se encuentra detenido, por ahora en Suiza, donde fue capturado a solicitud de EE. UU., el 24 de junio.

Su suegro, Antonio Ledezma, expresó por Twitter (@alcaldeledezma) lo siguiente: “Mi posición ante cualquier hecho irregular es la misma que he venido sosteniendo toda mi vida, reclamando sanciones y castigos para quienes cometan actos contrarios a la legalidad”.

Con información de El Pitazo