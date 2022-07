Los bajos costos de la zanahoria, ocasionan la pérdida de cosechas enteras en el páramo merideño. Esta situación está afectando a los agroproductores del páramo en el estado Mérida.

Son varios los factores que elevan los costos de producción para cultivar cualquier hortaliza, y los productores de la zona no escapan de esta realidad. Los agricultores se ven obligados a comprar fertilizantes y semillas a altos precios, en su mayoría de origen colombiano, por lo que invierten gran cantidad de dinero en la siembra.

Muchos de estos fertilizantes también salen adulterados, por lo que sus cosechas no se dan de la forma esperada, esto debido al desabastecimiento de insumos agrícolas en el país. Se ven así obligados a comprar agroquímicos a distribuidores que no cuentan con ningún tipo de permisología, ni certificación.

Todos estos elementos elevan el costo de producción de las cosechas, incluida la de zanahoria, sobre todo cuando la inversión se hace en dólares.

«No pude sacar mi cosecha, nadie quiere comprar zanahoria. Los precios están por el piso, y no dan para pagar ni los obreros, por eso no saque la siembra… Prefiero dejar que la cosecha se pierda en el barbecho y no arrancarla». Esto es lo expresado por un agricultor afectado.

Muchos costos y poca ganancia hace que agricultores merideños pierden sus cosechas

La zanahoria tarda seis meses en ser cosechada, y solo para sembrar una lata de este rubro, se invierte alrededor de 400 dólares. Al día de hoy al agricultor el bulto de zanahoria se lo están pagando en 5 dólares, Si la cosecha se da en buenas condiciones, se saca un aproximado de 80 bultos.

Por otro lado, también se le debe sumar el tiempo y trabajo que implica a los agricultores asistir sus cosechas, tomando en cuenta que deben salir a regarlas, a altas horas de la madrugada con bajas temperaturas que oscilan entre 5 a 0 grados centígrados.

Está problemática afecta directamente a todos los municipios del eje páramo, pues son los principales productores agrícolas del país. A las tierras con los cultivos de zanahoria le están pasando tractores o soltando animales, para remover el terreno y poder sembrar otros rubros que le sean más rentables a los agricultores.

Otros agricultores han preferido utilizar las zanahorias, para alimentar a sus animales de trabajo, como opción para que no se pierda la producción por completo.

#Mérida| Agicultores de zanahorias Mérida denuncian que pierden su cosecha. «No pude sacar mi cosecha, nadie quiere comprar zanahoria. Los precios están por el piso, y no dan para pagar ni los obreros».Esto es lo expresado por un agricultor afectado pic.twitter.com/AvJyYIuLZz — Noticias Todos Ahora (@nta_vzla) July 2, 2022

Síguenos

Twitter @nta_vzla

Instagram @nta_vzla,

Facebook NTA Venezuela

y únete a nuestros grupos de WhatsApp.