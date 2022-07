España | Una mujer austriaca muere tras ser atacada por un tiburón en Egipto

Una mujer austriaca ha perdido la vida este viernes en la ciudad egipcia de Hurgadha tras sufrir el ataque de un tiburón mientras nadaba por esta zona costera del mar Rojo, que es una de las preferidas por los buceadores de todo el mundo.

Al parecer, según el testimonio de algunos testigos, la mujer de 68 años nadaba por esta zona próxima al balneario de la localidad egipcia de Hurgadha cuando un tiburón la atacó arrancándole el brazo y una pierna. Tras verse un gran charco de sangre a su alrededor, se vio como poco a poco conseguía alcanzar la orilla, de manera inexplicable. Los turistas advirtieron a las autoridades del suceso, no tardando en llegar al área de la costa junto a los servicios sanitarios. Sin embargo, la mujer fallecía poco después tras un ataque al corazón camino al hospital.

Near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh, an Austrian tourist was attacked by a shark. She lost a limb before being pulled ashore. She died in hospital. #BreakingNews #Hurghada #Shark #Attack pic.twitter.com/6Noosh1SU0

Algunos turistas fueron quienes desde el muelle presenciaron lo que acontecía, gravando distintos videos del momento del terrible suceso, imágenes con fuertes escenas que se divulgaron inmediatamente a través de las redes sociales.

Las autoridades que han prohibido nadar, bucear y pescar en el área costera, ubicada en la bahía de Sahl Hasheesh, aseguran que la mujer, a pesar de lograr llegar a la orilla y recibir atención médica, sufrió una fuerte conmoción causada por el dolor del ataque del escualo, lo que le provocó la muerte fulminante. La víctima, de origen austriaco, estaba casada con un hombre egipcio.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.

According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg

