Plataforma Unitaria necesita baremo para perfilar a «demócratas» que podrán ir a primarias

En la Plataforma Unitaria la categorización de «demócratas» es uno de los debates por explorarse. Juan Carlos Caldera (Primero Justicia) asevera que no deben darse excusas a quienes tienen decidido no participar. La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) puntualizó que los aliados de la dictadura, como los «alacranes», no son elegibles. Por su parte, Andrea Tavares dice que LCR no está conforme con que se le dan largas a los anuncios sobre las primarias

La Plataforma Unitaria informó, el 28 de junio, que las elecciones primarias para escoger al abanderado presidencial incluirá a todos los «demócratas».

En ese sentido, el secretario ejecutivo de la alianza, Omar Barboza, puntualizó que esta decisión se refiere a dirigentes y no a partidos fuera de la plataforma, pero no definió quiénes serían los que este sector opositor considera aplicables para el proceso.

Indicó que la promoción y organización de las primarias será para que participen todos los demócratas que quieren un cambio.

«Será un proceso transparente, amplio e incluyente para todos los que de manera inequívoca han demostrado un compromiso con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados», fueron los elementos presentados por Barboza.

La afirmación se deriva del más reciente comunicado de la Plataforma Unitaria que fue presentado, en una rueda de prensa, con representantes de todos los partidos que forman parte de este conglomerado opositor.

Dr. @OmarBarbozaDip en rueda de prensa leyó documento de la Plataforma Unitaria Democrática en apoyo a la organización de una elección primaria para escoger candidato unitario en 2023. #28Jun pic.twitter.com/nQkya7vFrU — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) June 28, 2022

De acuerdo con las consultas hechas por TalCual para este trabajo, la categorización de los «demócratas» forma parte de la discusión dentro de la Plataforma Unitaria y es un proceso que «está en construcción». Varios dirigentes políticos expusieron la visión particular de sus partidos sobre la elección primaria que se realizará en 2023.

A lo largo de la evolución del proceso político nacional, a las sucesivas coaliciones de la oposición se fueron sumando dirigentes desprendidos del chavismo que asumieron importantes roles de elección popular, como fueron los casos de Henri Falcón, Ismael García o Miguel Pizarro. Hay acercamientos más recientes, entre los que figura Rodrigo Cabezas.

«El principio de la participación de las primarias es muy claro, las primarias son amplias, participativas. Los requisitos concretos corresponderá establecerlos, en su momento, a la Comisión Nacional de Primarias», señala Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia (PJ).

Añade que supone deberá haber una declaración de principios que deben firmar los candidatos, pero insiste en que eso será evaluado por la comisión.

Para Caldera, «lo que debemos es ser estratégicos en ese tema y no darles excusas a quienes tienen decidido no participar».

Por su parte, Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y presidenta de Encuentro Ciudadano, enfatiza que «el que defienda la dictadura, para mí, no es un demócrata porque más bien es como cómplice de ella y allí hay una delimitación».

Añade que si, por ejemplo, viene el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava (PSUV) y dice que va a participar en las primarias, no puede ser candidato.

«Bernabé Gutiérrez es del gobierno, disfrazado. Le ponen una chancleta, una capa de Superman, pero es del gobierno. Una persona que secuestre un partido político, aliado con la dictadura, para mí es simplemente parte de la dictadura», puntualiza.

Dirigentes de la llamada Acción Democrática (AD) «en resistencia», también cierran el paso de plano a la posibilidad de que los «alacranes» formen parte de los candidatos en los comicios de la Plataforma Unitaria.

Delsa Solórzano también excluye a los «alacranes» de esa posible lista de «elegibles», dentro de las primarias que la Plaforma Unitaria dijo que convocarán. En ese sentido, recuerda la investigación de la Comisión de Contraloría de la AN-2015 sobre el costo de la Operación Alacrán y la toma del Palacio Legislativo por este sector político, lo cual, destaca, fue un «golpe a la Constitución».

«Ahora, hay gente que viene del chavismo y tiene derecho a cambiar de voz y de pensamiento, eso es completamente distinto», ataja.

Por otra parte, Delsa Solórzano refiere que aunque el anuncio sobre la celebración de primarias en 2023 ya lo había hecho Omar Barboza, en el comunicado del pasado 16 de mayo, no se había ofrecido un anuncio oficial con todos los partidos que pertenecen a este cónclave.

«Cualquier cosa que lleve a poner sobre la mesa una forma, una ruta clara para salir de esto, sin duda alguna es un buen camino», afirma.

Consulta de la Plataforma

Por otra parte, Delsa Solórzano indica que para la Plataforma Unitaria es importante la participación de la gente en la consulta on line que organizaron sobre el mecanismo de las primarias. Agrega que Encuentro Ciudadano pedirá un corte periódico de las opiniones.

Expresa, asimismo, que la consulta estará activa hasta que esté listo el reglamento de primaria.

«La consulta tiene dos etapas, una primera etapa para la elaboración del instrumento y luego, una segunda etapa, una vez hecho el primer borrador del instrumento, la idea es que no sea un proceso de los cogollos, sino de la gente, que esta primaria, en singular, sea de la ciudadanía de verdad verdad», subraya.

Indica que, hasta ahora, lo que hay son líneas maestras. Señala que para Encuentro Ciudadano, la elección presidencial no es un asunto que pueda darse por descontado.

«¿Se nos olvidó que estamos en dictadura? Este proceso tiene que llevarnos a seleccionar a la persona que va a conducir esto para lograr la elección y para que esto sea así, esta persona tiene que contar con suficiente legitimidad y por ello, la posición del partido, es proponer que se haga en dos vueltas», expresa Delsa Solórzano.

En construcción

Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R (LCR), indica que la Plataforma Unitaria ha presentado al país los elementos que se han definido hasta ahora porque el proceso está en construcción.

«Estas primarias deben ser lo más amplias y participativas posible, que le dé una naturaleza profundamente democrática y que permita que distintas visiones, distintos liderazgos, más allá de la Plataforma Unitaria, tengan posibilidad de participar. En eso no tenemos ningún inconveniente, hemos dicho que pueden participar quienes estén comprometidos con el cambio político en el país», señala.

Asimismo, Tavares añade que apenas se instaló la Comisión Técnica Electoral y que la consulta on line también aportará elementos clave.

Expresa que LCR está inconforme con que no se anuncie desde ya la fecha de las primarias.

«Pensamos que estamos en una situación en la que se le pretende dar largas a este tema. De hecho, nosotros propusimos que la elección se hiciera en enero del próximo año, insistió en que no debería pasar del primer trimestre de 2023 para que haya tiempo para interactuar con el país», enfatiza.

Se niegan o condicionan

El presidente de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri Angola, quien ya ha anunciado su precandidatura presidencial, rechazó los anuncios de la Plataforma Unitaria sobre las primarias.

«El G4 quiere mantener el monopolio de la oposición cuando lamentablemente hoy son una foto vieja», señaló.

Para el dirigente puntualizó que no se siente atraído por la oferta de la Plataforma Unitaria.

«Ahí no hay condiciones, los anuncios dados por el señor Barboza, no se trata de una primaria general, sino de contarse internamente entre los distintos factores que están divididos dentro del G4, pero la verdad es que la Comisión Electoral la ponen ellos, la Comisión Técnica la ponen ellos, las normas las ponen ellos y bueno dicen ‘vamos a ver si los dejamos participar. Así no se construye una unidad nacional», aseveró Ecarri Angola, en entrevista con Vladimir Villegas.

Fuentes de la Plataforma Unitaria señalaron a TalCual que el G4, es decir, los partidos AD, PJ, VP y UNT, sigue dominando la escena dentro de este cónclave, a pesar de la presencia de otras organizaciones políticas.

Nicmer Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, exmilitante del MVR y del PSUV, ahora precandidato presidencial de esta oposición, pidió a Omar Barboza presentar el cronograma para evitar adelantos electorales.

«Nosotros, sin ser parte de la Plataforma Unitaria, vamos a participar en estas primarias, siempre que existan las condiciones», aseguró Evans, el jueves 30 de junio.

Lea también: Plataforma Unitaria se reunió con delegación de EEUU en Caracas para reactivar diálogo



–

435