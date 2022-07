Productores de leche en Táchira a punto de quebrar

Los productores de San José de Bolívar en el municipio Francisco de Miranda del Táchira, están a punto de declararse en quiebra y cerrar sus unidades de producción, por los elevados costos que implica. Como es del conocimiento de todos, la leche, es un producto de precio regulado, y eso trae como consecuencia la disminución notable en la rentabilidad de estas empresas agrícolas.

Un productor manifestó, que cada día tanto los insumos, alimentos concentrados, la mano de obra, el transporte, los repuestos, entre otros, suben de precio, pero la leche no sube en las mismas proporciones. ¨Ya no sabemos que hacer, no nos alcanza las pocas ganancias ni para el mercado, nosotros tenemos familias que mantener¨ dijo.

Llamado de los productores de leche en Táchira al gobierno

Estos productores hicieron un llamado a las autoridades nacionales y a las asociaciones de productores, para que se reúnan de manera urgente y se revise detalladamente la estructura de costo de este importante producto de consumo masivo y de vital importancia en la dieta de todos los venezolanos.

Adicionalmente manifestaron, que en algunos casos están produciendo a pérdidas, pero como estas empresas agrícolas no se pueden paralizar como cualquier otra, ya que esto afectaría directamente a los rebaños, se ven obligados a seguir produciendo, así sea con esos niveles tan bajos de rentabilidad.

Dichos productores proponen establecer algunos tipos de subsidios, por ejemplo; para el alimento concentrado, las medicinas, algunos insumos de uso recurrente, entre otras, esto con la intención de mitigar esta terrible situación por la cual está atravesando este importante sector de producción primaria.

