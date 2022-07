Emitieron orden de alejamiento contra Ricky Martín por violencia doméstica

El cantante Ricky Martin nuevamente se ve envuelto en una delicada situación legal, ahora fue denunciado por violencia doméstica, según reseñó la agencia EFE.

La Policía de Puerto Rico confirmó el pasado sábado de julio de 2022 que está en proceso de tramitar una orden de protección emitida contra el interprete de Tiburones, por una denuncia bajo la Ley 54, la cual protege a las víctimas de violencia doméstica del país.

Dicha orden la dictó la juez Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, según el comunicado de la Policía.

Según publicó el periódico puertorriqueño El Vocero, en el documento de la demanda se explica que el denunciante y Ricky Martin se relacionaron “por siete meses y se separaron hace dos”, pero que el cantante no acepta la separación.

El portavoz de la policia Alex Valencia dijo que la persona que interpuso la demanda no acudió a la policía, si no que fue directamente a los tribunales, según informó la agencia Associated Press.

por su parte, el equipo del boricua emitió un comunicado en el que niegan todas las acusaciones: “Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente será plenamente reivindicado”, dice la escueta nota difundida por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

Aunque, según la prensa, hasta ahora, el actor de la serie El asesinato de Gianni Versace no se ha presentado ante las autoriades.

Vale acotar, que el puertorriqueño también fue demandado, luego de que saliera a la luz que próximamente podría enfrentar en el juzgado a su exmánager Rebecca Drucker, a quien el intérprete de Livin’ la vida loca habría estafado con incumplimiento de contrato, reseñaron Billboard y TMZ.

