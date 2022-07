España | unos manifestantes montaron una sentada en la primera vuelta

Lo que venía siendo una amenaza de invasión en el día de la carrera ha acabado por producirse. En el momento que dirección de carrera ha decretado la bandera roja tras el aparatoso accidente de Zhou, algunos manifestantes saltaron la valla del circuito dirigiéndose asfalto del circuito de Silverstone con el objetivo de paralizar la carrera en la curva siete.

La noticia se ha hecho eco a través de las redes sociales, mientras que por televisión no ha salido dicha imagen. El circuito de Silverstone se había puesto en máxima alerta durante toda esta semana. La policía de Northamptonshire, lugar donde se encuentra el circuito, lanzó una advertencia pública al detectar una amenaza de invasión durante la carrera de este Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalmente ha acabado por producirse.

Inmediatamente de ocurrir los hechos, los manifestantes, que se han sentado en el asfalto, han sido reducidos por los servicios de seguridad del circuito. Se desconocen los motivos que han llevado a algunos aficionados a llevar este boicot en la primera vuelta de la carrera.

Protestors on the track at the #BritishGP. They stormed the fence on the first lap. pic.twitter.com/9BEAH9zzwS

— Helèna Hicks (@_HelenaHicks) July 3, 2022