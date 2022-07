Gaby Espino presume su delgada figura: No me importa lo que digan

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

No existe duda de que, Gaby Espino siempre ha llamado la atención de los seguidores del mundo del entretenimiento y, no solo por su talento, sino además por su escultural figura; no obstante, en recientes ocasiones algunos han mostrado preocupación por notar su extrema delgadez.

A pesar de que siempre ha sido de contextura delgada, la criolla al parecer se ha «excedido» con sus rutinas su pérdida de peso ha preocupado a muchos de sus seguidores, pero ha hecho caso omiso a los comentarios que hacen referencia a lo antes comentado.

Una de las cosas que más acostumbra a publicar en redes como Instagram son sus rutinas de ejercicios y su alimentación saludable, por lo tanto, sus seguidores no despegan la mirada de su delgadez.

Hasta el momento Gaby no ha brindado explicaciones sobre su pérdida de peso, de igual forma; todo parece indicar que a ella le agrada su apariencia y se mantiene en esa forma por decisión propia y no por problemas de salud.

La noticia Gaby Espino presume su delgada figura: No me importa lo que digan se publicó primero en Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

Por: Noticias al dia y a la hora

Autor: Redacción Noticias al Dia y a la Hora

Fecha de publicación: 2022-07-03 13:25:08

Fuente