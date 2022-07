México | Marvel negocia con Taron Egerton para ser Wolverine

El actor de la saga Kingsman, Taron Egerton, ha revelado en The New York Times que está manteniendo reuniones muy importantes con altos ejecutivos de Marvel Studios. De hecho, ha llegado a reunirse con el mismísimo Kevin Feige, presidente del estudio. Por lo visto, el papel para el que estarían negociando ambas partes sería el de Wolverine. El mutante de las garras de adamantium será clave en el reboot de los X-Men dentro de la Fase 5 del UCM y este actor daría vida al queridísimo Logan.

Taron Egerton ha declarado en The New York Times que espera ser el sucesor de Hugh Jackman en el papel de Wolverine dentro de Marvel Studios. Sin embargo, la joven estrella también admitió que se sentiría algo aprensivo después de que Hugh Jackman se convirtiera en una leyenda para los fans al dar vida al mutante durante tantos años. El listón está muy alto. A pesar de ese nerviosismo, quiere tener una oportunidad de interpretar a James Howlett y que la gente juzgue su trabajo.

No creo que esté mal decir eso. Estaría emocionado por interpretar a Wolverine en Marvel Studios, pero también algo aprensivo. Hugh Jackman está tan asociado a este papel que me pregunto si sería muy difícil para otra persona hacerlo… Sea como sea, espero que si me acaban dando el rol de Logan, la gente también me dé una oportunidad para demostrar mi valía.

Lo que no ha quedado claro en el reportaje de The New York Times es si Marvel Studios le ha ofrecido la posibilidad de ser Wolverine a Taron Egerton. Quizás están negociando con él para interpretar a otro personaje, como es el caso de Nova. Sea como sea, la mención a Logan parece haber dejado en claro que el actor desea ser ese personaje y lo habrá trasladado también a la ejecutiva del estudio. Veremos qué acaba sucediendo. Lo cierto es que había mucha gente pidiendo a este actor para este papel.