Perú | Mañana transportistas paralizarán Lima, Callao y demás regiones del país

Alza de combustibles impulsa a gremios paralizar actividades.

Al paro de transportistas de carga pesada iniciado desde la semana pasada se sumaría otra paralización para este lunes 4 de julio en Lima, Callao y otras regiones, pues los gremios de transporte público y otros acatarán la medida de protesta indefinida debido al alza de combustibles.

La paralización fue anunciada el pasado lunes por la Cámara de Transporte Urbano (CTU), que según su presidente Ricardo Pareja, mencionó que los gremios de transporte público de Lima, Callao serían los que acatarían la suspensión del servicio. Ellos aseguran que han sufrido pérdidas económicas y el incumplimiento de sus reclamos por parte del Gobierno.

A este anuncio se añade lo informado, por el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Giovanni Diez, quien explicó que el paro convocado para el lunes 4 de julio -que iba a ser acatado en un inicio por transportistas urbanos en la capital- ahora será a nivel nacional y se sumarían más de 380 gremios que brindan diferentes servicios.

El vocero de la CTU, Ricardo Pareja, lamentó que a la fecha ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado interés en comunicarse con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao para iniciar un diálogo y evitar que el paro se concrete.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”, señaló.