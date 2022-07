Perú | Más de 380 gremios de transportistas se suman a paro de 4 julio

El gremio de transportistas anuncia que seguirán con el paro, ya que el estado no atiende sus demandas

El paro de transportista sigue en pide de guerra y es que ahora se sumaria la paralización para este 4 de julio Lima,Callao y otras regiones, ya que los gremios siguen protestando por el alza de combustible.

La inicio el lunes pasado que fue anunciada por la Cámara de Transporte Urbano (CTU), que según Ricardo Pareja, aseguró que tanto los gremios de transporte de Lima y Callao suspendería el servicio, ya que habrían tenido perdidas económicas.

A esto se le agrega que Giovanni Diez, Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), aseguró que en el paro de este 4 de julio se sumaran transportistas urbanos y 380 gremios que prestan servicios.

Para finalizar, Ricardo Pareje, vocero de CTU, lamentó que hasta el momento las autoridades no se hayan pronunciado respecto a los reclamos, ya que no han iniciado algun diálogo para evitar que el paro se concrete.

“Nosotros hace ya 10 días que venimos anunciando esta medida para el 4 de julio y no sé cómo calificar: de irresponsables o de poca preocupación. No hemos recibido ni una sola llamada de parte de alguna autoridad. Realmente es lamentable, porque, de no haber una solución, el público es el principal perjudicado”.

Asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a “dejar el enfrentamiento de todos los días y que se dediquen a solucionar los problemas del país”, finalizó.