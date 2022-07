▷ #Táchira | Usuarios molestos ante falta de atención en el SAIME #4Jul

Continúa la molestia por parte de algunos usuarios del SAIME en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, ante la falla registrada en su sistema, usuarios aseguran que además del mal rato, trabajadores de este organismo los atienden de manera inadecuada.

“No me parece justo que el portero sea grosero con nosotros los ciudadanos, se refirió a una persona mayor con groserías, dijo que nuestras explicaciones no le interesaban, no es justo que uno madrugue desde las 3 de la mañana y no colocan ni siquiera un letrero que diga no hay sistema hasta nuevo aviso, no me parece justo porque vengo a hacer ese trámite y no he recibido respuesta. A mí la policía me quitó bastante dinero porque tenía la cédula vencida, yo vengo a hacer el trámite y nunca me atienden”, explicó Andry González.

Mientras tanto, otro de los usuarios que se encontraban a las afueras del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería -SAIME-, comentó que ya es la cuarta ocasión en acercarse hasta la sede de este organismo sin poder solicitar su cédula de identidad. En todas las oportunidades le han manifestado que no hay línea o que no hay material.

“Yo tengo 4 semanas seguidas viniendo aquí y me dicen que no hay cedulación porque no hay material, el primer día me dijeron que me la daban pero tenía que dar 60 mil pesos colombianos ($16) para entregarla. Necesito sacar otros documentos y necesito mi cédula, pero hasta el momento nada”, expresó otro de los ciudadanos en espera.

