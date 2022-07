Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 3 al 9 de julio de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 3 al 9 de julio de 2022 y los números de la suerte.

ARIES

PALABRACLAVE: Reflexiones

NÚMEROS DESUERTE: 9800

COLOR DE SUERTE: Verde

GENERALIDADES: Tendrás que evaluar un problema donde deberás separar la parte que te beneficia dejando de lado aquella que te perjudica Aléjate de una mujer de cabello claro que trata de influir en un [email protected] No te involucres en un problema ajeno porque al final te pueden culpar a ti. Un hombre que está lejos querrá verte. Hecho curioso con una fotografía donde ves a una persona al lado de alguien de manera muy sospechosa. Buenas noticias. Un viaje. Contacto con personas ligadas al mundo del deporte.

TRABAJO: Manual de programación y asunto con una automatización. Pagos que evaluar y algo con una planillas. Reunión donde se deciden nuevas estrategias. Lentitud que superar.Salud: Deberás cuadrar un presupuesto para un Seguro médico .

AMOR: No hay amor, sólo sexo, sexo y sexo. Ninguno se da el permiso de enamorarse del otro o no quieren asumir los riesgos pero la conexión sexual es demasiado buena como para no vivir el momento.

PAREJAS: Un tema de uno por ahí que tiene más responsabilidades de las que puede asumir. El aspecto psicológico de un [email protected] Un silencio que te preocupa.

Tratarán de colocar una fecha para estar juntos en un lugar especial.

SOLTEROS : Todo el mundo cree que tienen que estar juntos y tu solo querrás ser «[email protected]» . Tratarás de darle celos a alguien.

MUJER: Un poco fastidiada de la actitud tóxica de un pariente. [email protected] celebra un progreso o cambio. Asesoramiento que te ayuda a salir adelante con documento o escrito. Evolución en una terapia espiritual. Hombre con canas te habla de asunto con un inmueble.

HOMBRE: Ánimo que el desánimo será pasajero. Un buen consejero puede ayudarte a tomar decisiones importantes. Un gran amigo te hará una propuesta. Plan de visitar a alguien.

CONSEJO: Tómate tu tiempo para analizar las decisiones cuidadosamente y sé paciente para que no te equivoques.

TAURO

PALABRA CLAVE: Decídete

NÚMEROS DE SUERTE: 6559

COLOR DE SUERTE: Verde pizarra

GENERALIDADES: Temple, constancia, paciencia en los objetivos. Hay una gran fuerza de voluntad pero los comienzos y movimientos rápidos pueden costar un poco. Algo personal se te soluciona, también pueden ser documentos o trámites engorrosos. Mudanzas o cambios en tu casa que serán importantes y traen buenas y renovadas vibraciones positivas. Dirás » No me molesten». Algo con la familia que se aclara o sale a la luz.

TRABAJO: Si estás [email protected] vencerás. Se puede todo pero con orden. Obtendrás lo que mereces. Deberás salir de la inercia. Contacto con personas ligadas a las finanzas.

SALUD: Una dieta.

AMOR: Tendencia a estar posesivo y celoso. Nacerán amistades confiables producto de nuevos encuentros. Te abres a una nueva relación después de un proceso de autosanación.

PAREJAS: Reivindicas tus derechos en la relación. Pendientes de solucionar un tema de dinero. Algunos intentos fallidos de pagar una deuda conjunta. Vencen gracias a ti.

SOLTEROS: Pones tu atención en el sexo o en tu sexualidad. La semana finalizará con noticias auspiciosas.

MUJER: Rivalidades y adversarios serán materia de discusión esta semana. Recibes un reconocimiento esperado. Algo por lo que te sacrificaste da los primeros frutos. Usarás inesperadamente un transporte público para ir a un lugar. Fabulosa cartera roja. Pendiente de unos tickets o entradas.

HOMBRE: Ensoñaciones exitantes. Se favorecerán los encuentros idílicos. Comenzará una nueva etapa romántico-sentimental. Deberás lavar el carro con rapidez por dar buena impresión. Compras comida rápida y en el camino tienes una conversación importante.

CONSEJO: Decídete por hacer un movimiento importante en tu tablero de ajedrez, podrían cambiar tus condiciones de vida.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Secretos

NÚMERO DE SUERTE: 4588

COLOR DE SUERTE: Azul

GENERALIDADES: Etapa donde internalizas más tus sentimientos y tiendes a actuar en solitario o en secreto. Estrategias. Cautela con enemigos ocultos o personas con tendencia a ser violentos verbalmente. Contacto con sitios o personas vinculadas al deporte. Sitio o depósito donde se bajan unas escaleras y hay licores, vinos o cajas de cerveza. Conocerás nuevos lugares. Torbellino emocional. Hombre del pasado reaparece para algo importante.

TRABAJO: Situación donde tu capacidad de resistencia se pondrá a prueba. Reaparecen tres personas que tendrás que manejar con cautela. Guíate por tus instintos.

️SALUD: Molestia en un brazo o mano.

AMOR: Se dicen unas cosas pero se sienten otras. Los sentimientos tienden a ocultarse por falta de seguridad. Reclamos por unos e-mails, whatsapp o algo escrito. Paseo familiar agradable que ayuda a estrechar vínculos. Hecho curioso con un pez. Hombre mayor con mucha rabia. Mujer cercana con un niño te habla de trabajos o negocio.

PAREJAS: Exigirás más atención. Situaciones del pasado pueden retornar porque aún no están sanadas o claras. Alguien muy espiritual puede ayudarte.

SOLTEROS: Debes dejar ir el dolor o cerrar un ciclo para poder abrir un espacio hacia algo nuevo.

MUJER: Es hora de ver los problemas como una oportunidad, de enfrentarlos para liberarte de cargas. Batalla emocional. Algunas circunstancias te harán confrontarte con un hombre vengativo o rabioso. Alejamiento emocional con un [email protected] o un amigo.

HOMBRE: Si estás bajo presión, podrías tener una tendencia al escapismo, a huir de situaciones o responsabilidades. Llegar a tiempo a un lugar será un reto. Interés en temas espirituales. Estarás ansioso por descubrir o investigar algo. Cuídate de confusiones en el amor.

CONSEJO: Llegó la hora de meditar sobre asuntos personales y sacar mucho partido de estas reflexiones para lograr un nuevo orden y equilibrio.

CÁNCER

PALABRA CLAVE: Suerte

NÚMERO DE SUERTE: 5711

COLOR DE SUERTE: Cobrizo

GENERALIDADES: Reflexionas mucho sobre ideas y planes, sobre ti mismo y lo que te espera. Buscas una información antes de embarcarte en una nueva aventura. Interés por conocer o estudiar un tema. Asunto con medios de comunicación o con unas clases de cómo mejorar tus redes sociales. Más habilidad en las manos. Te atraerán unas manualidades o artesanías. Proyectarás una apariencia más juvenil. Atención con llenar tu cabeza con mucha información contradictoria acerca de un tema, aclara tu fuente. Tendencia a escuchar poco a los demás y a hablar mucho más de lo que realmente sabes. Mentiras, puede alejarse alguien. Hecho curioso con tela o sábanas. Algo llama tu atención de una máquina que corta jamón o quesos. Inestabilidad y vanidad.

TRABAJO: Nuevos caminos e inesperados acuerdos. Contacto con empresas. Buscarás una forma de ganar más dinero.

SALUD: Algo en los labios o dientes.

AMOR: Amor propio. Hay bastante preocupación por la apariencia, podrías inscribirte en un gimnasio o practicar deporte. Días que compartes o viajas con familiares o [email protected] de otros tiempos. Querrás volver a un lugar de tu pasado. Algo llevarás hacia un sitio que esta lejos, algo muy especial.

PAREJAS: Se deja atrás una tensión por dinero o trabajo. Los días de estancamiento se superan. Planean ir a otro sitio. Deseo de escapar de algunas restricciones.

SOLTEROS: Enamoramiento. Apasionante y fogoso momento. Deciden por ti.

MUJER: Te preocupas por el encierro o alejamiento de un familiar hombre. Una blusa muy llamativa. Un pago con un seguro. Disfrute con amigas en un paseo. Una mujer cercana pasará por una ruptura sentimental y le apoyarás.

HOMBRE: Un sentimiento muy especial. Un nuevo amor o inicio de nuevos caminos emocionales. Recuerdos o asunto pendiente con tu padre. Un avión, un viaje, un vuelo.

CONSEJO: Afrirma: todos los días:

Mi actitud positiva, la confianza que proyecto y mi esfuerzo, atraen de manera natural nuevas oportunidades…

LEO

PALABRA CLAVE: Recompensa

NÚMERO DE SUERTE: 2560

COLOR DE SUERTE: Plateado

GENERALIDADES: Ejercerás el papel de proteger e inspirar a los demás o a una persona en específico que te importa. Un sensación de confianza se desarrolla dentro de ti haciéndote sentir más optimista frente a nuevos retos. [email protected] busca tu apoyo porque siente que están abusando de sus sentimientos. Verás el beneficio de un individuo a costa del perjuicio o daño de otro. Escogerás una vestimenta especial. Eliges una buena foto para un perfil. Un día donde toda tu agenda cambia, una cuestión de compromisos vs aplazamientos. Vas a un lugar en forma inesperada.

SALUD: Toma en serio caminar, así sea en una caminadora.

TRABAJO: Cambios positivos a mediano plazo. Te sientas a organizar todo y te preparas para un nuevo porvenir. Evolución económica y tiempo para poner papeles al día.

AMOR: Muchas conversaciones contigo mismo. Te preocupas por una persona mayor. Planificas vacaciones o ir a un sitio muy agradable. Deseo de contactar con un sitio natural. Te enamoras de unos ojos o de una mirada especial. Recuerdas a una abuela. Querrás arreglar una habitación.

PAREJAS: El orgullo causa dificultades. Si son dueños de una propiedad pronto tendrán que hacer arreglos. No dudes de tus habilidades para solucionar problemas y manejar crisis.

SOLTEROS: Un estado de ánimo positivo que te ayudará a afrontar una situación que tiene que ver con un amor del pasado y con otro que llega nuevo. Relaciones vivaces y estimulantes.

MUJER: Deseos de comer de forma diferente. Una mujer que se encuentra en otra ciudad o país te dará una sorpresa. Algo con una investigación para un proyecto. Asunto con accesorios. Un viaje esta pendiente.

️HOMBRE: Te preocupas al ver que al secar tu cabeza ves más caída del cabello de lo normal. Querrás aprender una nueva actividad. Sentirte indeciso por cuál camino seguir. Te enteras de alguien que se va a divorciar.

️#CONSEJO: Saluda al sol cada día Levántate con una sonrisa y piensa en las cosas bonitas y de valor que tienes en tu vida.

VIRGO

PALABRA CLAVE: Aperturas

NÚMEROS DE SUERTE: 5430

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Promesas y halagos por el ejercicio de tu profesión, una oportunidad que no puedes perder. Viaje. Hecho curioso con una encuestadora o con datos de mercadeo o métricas. Una asociación comercial te espera. Pones en marcha un plan de acción. Mujer de brazos fuertes te trae buenas noticias o una encomienda. Hombre de cabellos muy lisos te brinda un apoyo. Llamará tu atención una montaña o parque nacional. Cantarás una canción que te trae recuerdos en medio de la nostalgia. Asunto pendiente con tu mamá o figura materna.

TRABAJO: Las fuentes de trabajo o de ingreso serán tanto múltiples como novedosas. Les irá mejor a aquellos que luchan de manera independiente o tienen actividades extra.

SALUD: Dolor en las manos. Una curación milagrosa.

AMOR: Te concentras en una persona sin caer en distracciones. Conviene analizar qué te conviene y abstenerte de pérdidas de tiempo.

PAREJAS: Una situación muy concreta amerita balance, honestidad y el retorno a la armonía. Salidas estimulantes, no pierdan sus espacios.

SOLTEROS: Deseo de establecerte por cuenta propia. Le imprimirás un vuelco estimulante a los acontecimientos si te decides a avanzar.

MUJER: Caminarás por un lugar público y te robarás las miradas. Intensidades sentimentales. Pendiente, deberás contestar un chat con inteligencia, no te precipites. Tratando de endulzar a una figura de poder, jefe o [email protected] con influencias. Bien predispuesta para iniciar noviazgo o comprometerte.

HOMBRE: Te quedará claro que las crisis y diferendos que se susciten con tu pareja o en la amistad, no serán insalvables. Perdonas o pides perdón. Debes estar preparado y darte tiempo antes de cerrar cautelosamente las puertas de tu corazón a una relación imposible de la que estás muy apegado. Un gol financiero.

CONSEJO: Date el permiso de tomar la iniciativa en asuntos sentimentales, resuelve las situaciones inconclusas, abre nuevos ciclos, sigue tu luz, ese es faro.

LIBRA

PALABRA CLAVE: Logros

NÚMERO DE SUERTE: 9962

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: El trabajo será un tema muy importante, se te abre un nuevo ciclo. Evaluarás un espacio, cuarto, depósito o local. Contacto con políticos o empleado (funcionario) muy beneficioso. Te adaptarás con facilidad a los ambientes, el buen vestir será importante e incluso podrías tener el gusto por comprar o exhibir joyas o invertir en tratamiento estético o spa. Harás un reclamo sobre una transacción bancaria, tarjeta de crédito o débito. Un viaje pendiente o algo pendiente respecto a una casa. Remodelación. Asunto con un hotel. Hecho curioso con un hombre de barba que está en otro sitio.

TRABAJO: Pondrás mucha atención y energía para lograr tus objetivos. Si no tienes claro el propósito podrías sentir un desequilibrio. Contacto directo con alguien de una posición de poder o con un jefe muy exigente. Fluidez.

SALUD: Alejate de estrés emocional.

AMOR: Alegrías por la recuperación de salud de alguien cercano. Evento, boda, o graduación.

PAREJAS: Es posible que se compartan muchas cosas juntos, como el trabajo por ejemplo. Ya es tiempo de ponerle más chispa y sabor a la relación.

SOLTEROS: Si buscas pareja te atraerá alguien que sea elegante, con buena educación y buen gusto. Querrás ir paso a paso y sin apuro con alguien que te interesa. Amor por la música y el arte.

MUJER: Decidida a tomar el control de tu vida y no dejarte engañar por nadie. Un tema que tratar vinculado con [email protected] o madre. Decoras o arreglas un lugar. Hecho curioso con un pájaro. Grandes sentimientos.

HOMBRE: Buena capacidad administrativa y la habilidad para enfocarte en tu propósito. Importante reunión profesional entre comidas y tragos. Un ancla, firmeza, un puerto seguro.

CONSEJO: La paciencia será muy importante ya que podrías esperar con prudencia un tiempo considerable para alcanzar un éxito muy esperado.

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Impulsos.

NÚMERO DE SUERTE: 4694

COLOR DE SUERTE: Púrpura o vino tinto

GENERALIDADES: Gran capacidad para dar respuestas rápidas. Necesidad de bailar y mover el cuerpo. Mucha energía. Choque de opiniones. Los chismes te rodean y puedes terminar metido en conflictos ajenos. Defenderás tu posición, ideas y creencias. Buena suma de dinero en puerta. Por desacuerdo de otros la suerte gira a tu favor para traerte una gran evolución económica. Alguien que se echa colirio en los ojos te trae un gran triunfo. Un cambio de fecha para un encuentro con unas personas será muy favorable.

TRABAJO: Un dinero que se multiplica. Noche de brindis o actividad donde logras eliminar una barrera con un grupo y en especial con un hombre de tu interés. Celebración de un triunfo.

SALUD: Protección espiritual. Evolución y tratamiento.

AMOR: Sentirás la necesidad de conquistar el amor. Tendencia a discutir con amigos o con familiares, tal vez atraes personas conflictivas. Se aconseja cordura, tómate las cosas con calma. Inesperada noticia por el lado de la familia.

#PAREJAS: Enamoramiento. Reunion con amigos del trabajo en un sitio muy agradable. Se busca activar la pasión.

#SOLTEROS: Logras equilibrarte emocionalmente. Control de la razón sobre el corazón. Alguien con un perro llamará tu atención. Será importante que formalices un trato laboral o institucional. Logras poner en su sitio a alguien que no te podrá mirar a los ojos.

MUJER: Se equilibra una situación familiar. Movimiento, traslados, viajes inesperados pero positivos. Irás y vendrás de un sitio con un logro. Un cambio en el cabello de algo que no te gusta.

HOMBRE: En una reunión social nocturna con un grupo de personas, logras liberarte de un problema y obtienes una victoria. Una decisión a tu favor. Cautela con una mujer cabello liso negro, no muy largo.

CONSEJO: Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer alineada con el corazón, se puede conseguir.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Pertenencia

NÚMEROS DE SUERTE: 0286

COLOR DE SUERTE: Rosado

GENERALIDADES: Preocupación por alcanzar más independencia y autosuficiencia. Recibirás jubiloso una nueva oportunidad para seguir creciendo. Cuidado con caer en actitudes demasiado críticas o enjuiciadoras respecto a ciertos detalles de convivencia. Un grupo de personas te recibe con los brazos abiertos para trabajar o para asumir un proyecto. Amistades beneficiosas con mujeres.

TRABAJO: Fuerte convicción acerca de cómo se deben hacer las cosas. Comunicarás tus ideas y opiniones.

SALUD: Pendiente del buen funcionamiento de tu organismo. Las imágenes positivas de ti [email protected] reforzarán tu salud.

AMOR: Verás a tu [email protected] como la persona más perfecta en este mundo para ti, cuídate de juzgar en su justa dimensión al ser por el que profesas amor. Cuidado con desilusiones repentinas. Una relación muy importante.

PAREJAS: La seguridad a la hora de tomar decisiones en torno a tu vida en pareja, será importante. Deberás aceptar que una relación implica un duro trabajo y mucha inteligencia emocional.

‍SOLTEROS: Si no hay nadie verdaderamente interesante por ahora y para atraer a [email protected] que no se comprometa, no sea de fiar o que se resista a que le pongan límites, mejor estar [email protected] que mal acompañ[email protected]

MUJER: Trata de controlar el consumo de dulce. Apela al sentido común para que triunfes y no te enredes con teorías muy complicadas. Discutes y analizas con una buena amiga las ventajas y las desventajas de una relación. Una dormilona muy sexy. Contacto con grupos muy diferentes entre sí. Relaciones pasajeras.

HOMBRE: Si te sientes con una discordia interior, haces bien en tratar de resolverla antes de que te produzca algún tipo de accidente. No tolerarás que te quieran imponer la voluntad de otro. Sales en defensa de una causa que te apasiona.

CONSEJO: Canaliza las energías para que tu cuerpo no resienta las tensiones emocionales o laborales.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Correcciones

NÚMEROS DE SUERTE: 1205

COLOR DE SUERTE: Azul oscuro

GENERALIDADES: Un crecimiento lento pero estable en un área importante de tu desarrollo te ayudará a visualizar el futuro con más claridad. Reevalúas un proyecto que has estado desarrollando por un tiempo. Temor por algunos excesos. Un llamado a la paciencia. Reflexión prudente. Unificando tus ideas y reestructurando un plan. Lavarás o limpiarás algo pendiente. Hecho curioso con una ropa interior. No rechaces los buenos consejos ni la posibilidad de obtenerlos. Introduces un documento.

TRABAJO: Trabajar duro por la consecución de objetivos concretos. Inicias una nueva etapa en lo laboral. Oportunidad para incrementar ingresos.

SALUD: La meditación como técnica de sanación.

AMOR: Deberás derrotar el sentimiento de sentirte [email protected] Amor por la naturaleza. Cuida las comunicaciones escritas para evitar equivocaciones.

PAREJAS: Querrás compartir con tu pareja y rescatar espacios de convivencia. Intentarás tener otra oportunidad para lograr algo que sabes tiene que ver con tu seguridad y la de tu pareja.

SOLTEROS: Un detalle en una ropa. Oportunidades académicas. Un mensaje que contiene información útil. Hay temas que sólo puedes tratar con los llamados «mejores amigos».

MUJER: Esperas unos resultados, los frutos dulces después de un gran esfuerzo en la siembra. En período de preparación. Necesidad de tener espacio. Te hará bien impartir un curso u ofrecer un taller sobre un tema que dominas. Buscas un consejo espiritual.

️HOMBRE: Un proyecto de largo alcance. Experiencias místicas. Algo referente a tu cuadro guía espiritual. Ser tú mismo. Si te sientes viejo es hora de que aprendas algo nuevo. El deber y el entusiasmo. No hay tiempo.

CONSEJO: En este momento debes usar tu lucidez para ser [email protected] y diligente.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Sospechoso

NÚMERO DE SUERTE: 0127

COLOR DE SUERTE: Rojo

GENERALIDADES: Tu tendencia es hacer bien las cosas y de forma correcta. Si la sensación es de vacío y soledad, toma medidas. Semana para buscar una cita o reunión con una persona muy importante. Mujer enemiga queda descubierta en medio de un chisme o investigación. Toma en cuenta la orientación que te ofrecen. [email protected] te preocupa. Logras una meta. Invitación a un evento o feria. Queda descubierto un robo o fraude. Hombre por la letra «A» te dará un apoyo. Algo con instructivo o folletos. Empatía, comprensión. Una profecía o adivinación.

TRABAJO: La competencia está latente. Entregas papeles para asunto bancario. Contacto con personas del sector de la salud pública o seguros. Priorizarás el buen trato frente a las disputas.

SALUD: Más meticuloso con la higiene. Asunto oftalmológico.

AMOR: Pondrás mas atención en el buen vesti. Evita perder el control frente a un conflicto emocional. Algunas dudas que disipar con tema de pareja, primos o hermanos.

PAREJAS: Necesitas sentarte y tener una conversación sincera con tu pareja sobre la influencia de un familiar o de un hombre que no te cae bien. Se descubren situaciones que te sorprenderán.

SOLTEROS: Comienzas a salir con alguien vinculado a tu trabajo o estudios. Un viaje por carretera con muchas sorpresas.

MUJER: Tomas la iniciativa y te pones en camino para conseguir un dinero y hacer una inversión o pago que motoriza un proyecto. Envías unos documentos a una persona para que te asesore. Hecho curioso con un difunto. Te alejas de un grupo de personas. Alguien cree que le has quitado algo y desconfía de ti.

HOMBRE: Tu habilidad para superar los problemas gracias a tu fuerza de voluntad se pondrá a prueba frente a una enemiga. Te ocupas de fortalecerte espiritualmente y físicamente. Un tramposo cae en su trampa.

CONSEJO: No esperes que la gente te comprenda… Pero mientras actúes desde la pureza y la confianza no habrá consecuencias negativas en tus relaciones, amistosas y/o sentimentales.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Felicidad

NÚMERO DE SUERTE: 1644

COLOR DE SUERTE: Violeta

GENERALIDADES: Tus palabras sonarán fuertes, precisas y muy motivadoras para aquellos a quienes se las dirijas. Te animas a tener más actividad física. Sensacion de que desarrollas más tus cinco sentidos, ves o escuchas mejor. Compra de ropa. Serás perseverante hasta lograr lo que te propones. Contacto con políticos o periodistas. Podrás ser tan [email protected] que meterás el dedo en la herida pero con sabiduría. Interés por rituales, temas ocultos, espiritualidad o esoterismo. Limpieza energética. Asunto con vehículo o licencia de manejo. Irás y vendrás de un sitio con logro afortunado. Una carta o comunicación importante traerá soluciones. Evoluciones. Conquistas. Grandes esperanzas.

TRABAJO: Actitud enérgica y capacidad de liderazgo. Se te recomienda poner tus ideas en papel o en notas digitales. Éxito si trabajas con público. Un hombre fastidioso sale de tu camino.}

SALUD: Algo sentirás en tu cuerpo que no esta bien y deseas equilibrar. Regeneración celular, rejuvenecimiento. Salud y belleza.

AMOR: Tu buen humor estará activo y conquistará a otros. Tendencia a ser infiel y tener [email protected] Reunión familiar para resolver temas rutinarios. Revelaciones.

PAREJAS: Buenas conversaciones que te pondrán a tono con tu pareja. Salen de la rutina y comienzan a tener más actividad social. Tu pareja te sana.

️SOLTEROS: Atracción por alguien que tiene una voz o forma de comunicarse muy particular.

MUJER: Buena protección espiritual. Recibes un mensaje escrito o lees algo que te llevará a una gestión y/o a la firma de documento o contrato. Asunto con un pasaporte o pendiente de un viaje. Propuesta matrimonial para ti o para alguien cercano. Gran atractivo. Una nueva energía espiritual. Un protector.

HOMBRE: Logras salir de una racha económica negativa. Pagas unas deudas. Se te abre una solución con otras personas en un proyecto.

CONSEJO: Deberás encontrar el equilibrio entre lo que piensas, sientes y dices y tratar de canalizar bien tus energías, administrándolas.