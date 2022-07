¿Es momento de invertir en Venezuela? Expertos despejan dudas

1422934

En menos de una semana al menos cuatro empresas íconos anunciaron el cese de sus operaciones en Venezuela, mientras que Nicolás Maduro afirma que el 2022 cerrará con crecimiento económico y la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó una ley para atraer inversión al país.

La empresa de cosméticos estadounidense Avon informó, este martes 28 de junio, que se va de Venezuela. La cadena de restaurantes TGI Fridays también anunció que cierra sus puertas tras 24 años en el país y el restaurante Trolly comunicó el cese indefinido de sus operaciones después de casi 70 años. Por su parte, la compañía de telecomunicaciones Telefónica dejará de prestar el servicio satelital Movistar TV en Venezuela a finales del año 2022.

Los venezolanos y extranjeros que en algún momento piensan invertir en Venezuela pueden estar confundidos y en medio de una disyuntiva, entre hacerlo o no. Se preguntan en medio de la incertidumbre si es momento de realizar alguna inversión en el país.

El economista y director de Ecoanalítica, Pedro Palma, indicó que siempre hay oportunidades de invertir en el país. Pese a esto, en las últimas dos décadas se ha vivido una reducción dramática de la actividad económica privada debido al hostigamiento, amenazas de intervención, cierre, confiscación y expropiación.

«Se creó un ambiente sumamente adverso en el país que llevó a una situación de desaparición de gran parte de la actividad económica privada. Hace unos años no era el momento más propicio de invertir como tampoco lo es ahorita, pero eso no significa que no hay ninguna oportunidad», explicó el experto a El Pitazo.

La economía venezolana todavía se encuentra en el foso

Pedro Palma indicó que Venezuela no está cayendo en niveles de producción actualmente. Sin embargo, en los últimos siete años se registró una caída de 80 % y hoy se está produciendo un poco más de 20 % de lo que se hacía en 2013.

«Todavía estamos en el foso y hundidos, por ello no puede haber un clima propicio para la inversión. El crecimiento que se está produciendo no es uniforme en todos los sectores. Hay sectores que están creciendo de manera importante y por supuesto, hay áreas de interés», agregó.

A pesar de la deteriorada situación económica que aún continúa en el país producto de las erradas políticas públicas, Palma consideró que los nuevos empresarios pueden tener éxito en Venezuela.

Indicó que una de las razones por la que algunos comercios cerraron puede ser por el ciclo de vida del establecimiento. Pasan de moda y desaparecen luego de ser famosos por muchos años. «Hay negocios que han durado menos tiempo y eran excelentes», puntualizó

Por su parte, el economista Luis Crespo, comentó que operar en Venezuela «no es una tarea fácil» debido a los excesivos controles que mantuvo el gobierno de Nicolás Maduro durante varios años. Esto dio continuidad a las políticas implementadas por el expresidente Hugo Chávez que llevaron al «fracaso de las capacidades productivas».

«Desde el 2021 se habla de una recuperación de la economía, pero la misma no nos hace concluir que estamos en el mejor de los escenarios para las empresas. Fundamentalmente por las grandes limitaciones para acceder a créditos y las condiciones logísticas para producir», explicó el economista consultado por El Pitazo.

Luis Crespo comentó que Avon Cosmetics de Venezuela, Movistar TV de la compañía de telecomunicaciones Telefónica, y el restaurante Fridays, probablemente cerraron sus puertas al no tener una opción de rentabilidad para seguir operando.

De igual manera, explicó que las fallas en los servicios públicos no permiten a las empresas funcionar en su totalidad. A eso se le suma la voracidad fiscal que presionó a muchos comerciantes y los obligó a buscar oportunidades en mercados de menores riesgos.

El experto precisó que todo indica que para este 2022 el comportamiento de la economía venezolana será positivo en términos de crecimiento. Los factores que lo están determinando es el impacto del mercado internacional que se filtra por el sector petrolero, el aumento en la recaudación fiscal y las remesas que han sido fundamentales en los últimos años.

Mairen Dona LópezEconomía

