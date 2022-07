Perú | Medidas a favor de transportistas alcanzan los S/400 millones

De igual modo, las últimas medidas se suman a las anteriores para mitigar el problema de los transportistas, aseguró el viceministro de Economía.

Recientemente, el Poder Ejecutivo aprobó nuevas medidas para mitigar el problema de transportistas en el país. Sin embargo, estas normas en conjunto suman más de S/400 millones de soles, según el viceministro de Economía, Alex Contreras.

En ese sentido, lo anunció en conferencia con el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Barranzuela. Además, informaron sobre medidas acordadas en la Mesa Técnica de Alto Nivel con transportistas.

“Este conjunto de medidas importantes para el sector, solamente la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) va a tener un costo anual aproximado de 200 millones (de soles). Si consideramos el subsidio o compensación económica por el gasto en los peajes son 200 millones de soles adicionales, que también como muestra de apertura del Ejecutivo se van a extender a las empresas que todavía no han firmado. Pero que no han dicho que no están de acuerdo, sino que lo tienen que consultar con sus bases”, explicó.

Asimismo, resaltó que estos esfuerzos se suman a todos los que se vienen realizando a lo largo del año para solucionar esta problemática. Señalan que buscan amortiguar los efectos de esta crisis que es externa. No obstante, está generando impacto en la economía nacional.

Intención de diálogo

En tanto, el viceministro informó que algunos gremios de transporte urbano se encuentran consultando con sus bases de acuerdo con las medidas planteadas por el Ejecutivo.

“Inicialmente los gremios de transporte urbano plantearon un conjunto de propuestas, en las que no estuvimos de acuerdo. Ellos solicitaban un subsidio por el periodo que no estuvieron operando durante la pandemia, además solicitaron la moratoria inmediata de sus deudas como Ministerio de Economía no estuvimos de acuerdo y ellos replantearon una serie de cuatro puntos que sí han sido abordados, han sido aceptados parcialmente”, explicó.

“Sin embargo a última hora a pesar que el consenso de los gremios era abordar estos cuatro puntos, volvieron a introducir el tema del subsidio, sobre el cual ya como Ministerio de Economía nos hemos pronunciado”, agregó.

Por estos motivos, el viceministro Contreras ratificó la voluntad del diálogo del Ejecutivo. Además, aseguró que ellos ya han cedida a la mayoría de los pedidos por parte de los transportistas.

“En el caso de la moratoria, nosotros dimos una alternativa, pero si vemos los cuatro puntos centrales en los que se ha avanzado la negociación entre ayer y hoy día, yo creo que hemos cedido en la mayoría de estos puntos, como consecuencia de entender que enfrentamos una situación bastante compleja, particular”, dijo.

“Estamos a la espera que estos gremios consulten a sus bases y traigan una respuesta respecto a cuatro puntos que hemos consensuado previamente”, puntualizó.