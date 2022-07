España | La obsesión del presidente del PSOE-A con Feijóo: es «tontopollas», «cateto», «mentiroso» y «tóxico»

Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía, tiene una obsesión con Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Y es que si hace unos días le llamaba directamente «tontopollas», en esta ocasión ha lanzado distintos tuits plagados de bulos en los que asegura, varias veces, que Feijóo es «tóxico» para España. Eso, sin olvidar la larga ristra de insultos que, desde hace unas semanas, le dedica diariamente en redes sociales.

No hay prácticamente un día sin que Manuel Pezzi ataque a Alberto Núñez Feijóo, a quien atacó hace unas semanas por presumir de las puestas de sol en Galicia. Pezzi respondía entonces diciendo que son «comentarios catetos» e insultaba al presidente del PP: «Sin connotaciones sexuales, es un tontopollas”.

Y ahí no quedó la cosa. Desde entonces, como decíamos, son prácticamente diarios los ataques al presidente popular. Este martes, Pezzi le ha calificado directamente de ser «tóxico para España». «Esto no va de atardeceres en la Alhambra de Granada, va d se es un hombre de Estado, cuando recurre a la mentira sistemáticamente para hacer política, que prefiere a España hundida si no la gobierna él y sus amigos, que tergiversa los datos para crear tensión. Feijóo es tóxico para España».

Esto no va d atardeceres en la Alhambra d Granada,va d sí es un hombre d estado,cuando recurre a la mentira sistemáticamente para hacer política,q prefiere a España hundida si no la gobierna él y sus amigos,q tergiversa los datos para crear tensión.Feijóo es tóxico para España pic.twitter.com/RtvIxNZZT5 — Manuel Pezzi (@manolopezzi) July 3, 2022

Y no se ha quedado ahí. «Cuca Gamarra, del equipo Feijóo y Moreno Bonilla del PP, intentando oscurecer los datos positivos del paro, empleo, afiliados a la Seguridad Social, empleo indefinidos, con el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez en Hoy por hoy. Datos de verdad. Políticos tóxicos», continuaba un Pezzi que, recuerden, estuvo como consejero en la etapa más oscura del socialismo en Andalucía y aún no ha pedido perdón por los millones de euros malversados a los andaluces.

Cuca Gamarra, del equipo Feijóo y MBonilla del PP, intentando oscurecer los datos positivos del paro, empleo, afiliados a la Seguridad Social , empleo indefinidos,con el Gobierno del [email protected] en @HoyPorHoy Datos de verdad.Políticos tóxicos. 👇👇👇👇 pic.twitter.com/dQFRi0tj4l — Manuel Pezzi (@manolopezzi) July 4, 2022

Sin embargo, eso sí, Pezzi se ve con autoridad moral para calificar a Feijóo de «tontopollas», «cateto», «mentiroso» o «tóxico». Una larga lista de calificativos que el presidente del PSOE andaluz amplía prácticamente cada día con sus constantes faltas de respeto al presidente del PP.





Por: Ok Diario

Autor: Borja Jiménez

Fecha de publicación: 2022-07-05 07:07:22

Fuente