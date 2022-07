«Las primarias son un plato que no se quiere comer todo el país»

El analista político Oswaldo Ramírez ofreció detalles sobre el último sondeo de ORC Consultores y precisó que 48% de los 1.000 consultados dijeron que no irían a primarias de la oposición si estas fueran en los próximos días: «parece ser un plato que no quiere comerse todo el país».

En entrevista en VPI TV, Ramírez subrayó que el sondeo se hizo entre el 13 y 19 de junio, y la pregunta fue «¿Si este domingo se realizaran primarias, usted iría a votar?. «La respuesta se concentró en 48% que dijo que no asistiría, 28% sí, y 23% que no sabía o no contestaba».

«El mecanismo de primarias per se no parece ser un plato que quiera comerse todo el país y es importante porque si generamos una visión mucho más profunda vemos que para quienes se definen como opositores, el 46% de ellos respondió que si iría a votar en primarias».

Barboza: Primarias serán en 2023 y podrán participar «todos los demócratas que quieran un cambio»

El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, anunció el pasado 28 de junio, que las primaria de cara a las elecciones presidenciales serán en 2023 y allí podrán participar «todos los que quieran un cambio político».

En rueda de prensa desde Caracas, donde estuvo acompañado por dirigentes nacionales Piero Maroun (AD), Adriana Pichardo (VP), Juan Carlos Caldera (PJ), Arnoldo Benítez (La Causa R), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), y Biagio Pilieri (Convergencia), entre otros, Barboza leyó una declaración de la Plataforma:

«Este proceso no está concebido para que participen solamente los candidatos postulados por partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática. Esta primaria la estamos promoviendo y la vamos a organizar para que participen todos los demócratas que quieren un cambio en nuestro país».

«Igualmente acordaremos, a través del consenso con todos los aspirantes o candidatos, el programa mínimo de gobierno con el compromiso de todos los candidatos de que cualquiera que resulte ganador debe ejecutarlo desde la presidencia».