‘Me puse como loca’ (VIDEO)

La actriz y conductora abrió su corazón y se sinceró sobre su vida sentimental, dejando a más de uno impactado por lo que confesó.

Durante una dinámica del programa ‘Miembros al aire’, Vanessa Arias reveló que se encuentra en proceso de divorcio luego de encontrar a su pareja en la cama con otro hombre.

La actriz de 39 años de edad, confesó que hace un tiempo se encontraba en una relación con un hombre que era violento y quien también le era infiel.

La conversación surgió luego que se tocara el tema de las escenas de celos en las relaciones y ella admitió que sí le ha tocado.

«Sí he hecho panchos porque un vato con el que andaba… el que me golpeaba de Monterrey. Me golpeo 5 años. No obstante, me ponía el cuerno con las mismas compañeras de las telenovelas que hacía y todavía llegaba al foro y me saludaban todas«, compartió Vanessa Arias.

Como si esto ya no fuera poco, el hombre mentía sobre su orientación sexual y «la gota que derramó el vaso» fue cuando lo encontró en su propia casa y cama con otro hombre.

«Lo que me sacó de onda fue cuando lo caché con un vato. Me puse como loca. Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la freg… me dijo que estaba loca», contó.

La conductora y actriz de Televisa detalló que el hombre con quien se encontraba su pareja «Era un trasvesti, no estaban jugando», detalló.

Para el tiempo que esto sucedió, la pareja ya llevaban dos años juntos, pero la actriz no pudo soportarlo más y actualmente se encuentra separada de ese hombre.

por Tiempo x

