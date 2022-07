España | Nacho Palau confiesa en ‘Supervivientes 2022’ que tiene pareja desde hace un año

El pasado martes 5 de julio hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. Así pues, hemos podido ser partícipes de la última ceremonia de salvación de la edición, pero también hemos visto cómo Nacho Palau e Ignacio de Borbón se sinceraban como nunca en el puente de las emociones.

El primero en atravesarlo fue el salvado de la noche, Nacho Palau. El escultor no dudó un solo segundo en abrirse el canal al completo, sin dejar ni un solo sentimiento dentro. Nada más comenzar, el valenciano no pudo evitar emocionarse al recordar su pasada vida junto al cantante Miguel Bosé y los cuatro hijos que tienen en común.

“Esperé más ayuda en Miguel, siempre ha tirado más de mí y lo perdí. A él y a mis hijos”, comenzó diciendo Nacho Palau. Acto seguido, continuó sincerándose: “Mucho dolor, mucha rabia y muchísimo rencor. Al sufrimiento nuestro y de nuestro seres queridos”, confirmó. Una confesión por la que no pudo evitar emocionarse aún más.

Por si fuera poco, Nacho Palau reconoció que seguía queriendo “una animalada” a Miguel Bosé. Es más, que si el día de mañana le pasara algo sería capaz de darle la mitad de su corazón si fuera necesario. Al fin y al cabo, ha pasado más de la mitad de su vida a su lado, cumpliendo muchísimos sueños.

¡Pero no todo queda ahí! El concursante de Supervivientes 2022 ha terminado el “puente de las emociones” hablando del amor. De esta manera, confirmaba que tenía pareja desde hace un año: “Actualmente, el amor es una palabra: Cristian”. Algo que pilló completamente por sorpresa a los espectadores del reality.

“Una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, me ha aguantado mucho”, confesó Nacho Palau. Por si fuera poco, ha dejado claro que hacía pública esta relación para, de una vez por todas, “darle su sitio”: «Para decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y por mi familia. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él».