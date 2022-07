España | Olivia Rodrigo, viral tras interpretar ‘Torn’ en un bar de Manchester

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las artistas más aclamadas de la industria musical. Tras recorrerse prácticamente todo el mundo con su tour mundial, el cuál concluirá definitivamente el próximo 7 de julio en Londres, la intérprete no ha dudado en celebrarlo.

Sour se ha consagrado como uno de los discos más exitosos del pasado año 2021, un proyecto debut con el que Olivia ha demostrado el enorme talento que alberga. Lo mejor está por llegar, pero mientras, para celebrar el éxito de su primera gira mundial, la artista fue a un bar de Manchester y se animó a subir al escenario a cantar.

Why yes Olivia Rodrigo, of course you can turn up at Bunny Jacksons on a bloody Sunday evening and play a song for a laugh before our 3rd set. pic.twitter.com/mpMbpkRlLq — OJB (@Oliver_james) July 4, 2022

Claramente, ninguno de los presentes se llegó a imaginar que ese día estaría viendo a la mismísima Olivia Rodrigo cantar en un bar, concretamente, en Bunny Jackson. Un momento único donde la actriz de High School Musical: The Musical: The Series se animó a entonar uno de los grandes clásicos de Natalie Imbruglia de los años 90, Torn.

Al oírla cantar, el público no dudó ni un segundo en ponerse de pie y animarse a entonar la canción junto a ella. Eso sí, no es la primera vez que la artista canta grandes clásicos musicales, anteriormente, también hizo lo propio con temas como Complicated, de Avril Lavigne y Just A Girl, de No Doubt.

Todo ello sumado al inolvidable momento que vivió junto a su gran amigo Conan Gray en uno de sus conciertos por Estados Unidos, donde cantaron The One That Got Away, de Katy Perry. Lo que está claro es que el tour de Sour ha sido algo que la artista no podrá olvidar. El primero de muchos y que concluirá después de varios meses de duro trabajo.