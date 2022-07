Petro ya habló con Maduro: «Empezaremos a construir instituciones

El presidente electo de Colombia Gustavo Petro confirmó este martes que habló vía telefónica con Nicolás Maduro sobre «los temas prioritarios» entre ambos países: abrir el comercio fronterizo, sacar los grupos armados y por supuesto, Monómeros.

En entrevista concedida al medio colombiano La W, Petro explicó que dos días después de conocerse los resultados de la segunda vuelta, él mismo llamó a Maduro para manifestarle su deseo de «reconstruir las relaciones diplomáticas».

«Ha empezado a fluir la preparación desde la economía, después de un proceso de muchos años de haberse desconectado la economía y las sociedades. Cuando tomemos el gobierno el 7 de agosto, empezaremos a construir las instituciones que existían antes, de tipo económico, político, diplomático y la institucionalidad que permitía que las relaciones no fuesen agresivas y que hubiese diálogo».

El caso Monómeros

«Hay temas prioritarios: abrir el comercio en la frontera, recuperar la frontera de lado y lado, eso implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que están de ambos lados de forma ilegal y cometen múltiples crímenes; y el tercer tema tiene que ver con Monómeros».

Petro explicó que Monómeros es importante para la economía colombiana porque Monómeros producía en Colombia la mayor parte de fertilizantes para la agricultura y hoy no lo hace. «Ahora estamos importando a unos precios 3 veces mayores a los que existían antes y esto ha generado el alza de los precios de todos los tipos de alimentos».

«Si pudiéramos reconstruir el subsidio de fertilizantes en Colombia para la agricultura colombiana estaríamos solucionando un tema mayúsculo que es el hambre de los colombianos».

Al ser consultado sobre si esto significa que Monómeros pasará a manos de Maduro, Petro expresó «el dueño de Monómeros es Pequiven. Yo no sé si Juan Guaidó o Leopoldo López, o no sé quién sea el dueño puede traer urea subsidiado, pero ahora tenemos un estrangulamiento financiero. No queremos a Monómeros para entregarla y privatizarla. Queremos a Monómeros para mantener la traída de la urea a precios módicos, como era antes y así bajarle el precio a los fertilizantes. Si Guaidó pudiera traer la urea de Pequiven no tengo problema, pero no es posible».

No asistencia de Maduro a su toma de posesión

Por último, Petro se refirió a las posibilidades de la asistencia de Maduro a su toma de posesión. Allí dejó claro que ésta la organiza el gobierno saliente, por lo que respeta la posición del actual presidente Iván Duque.

“La posesión la organiza el gobierno vigente, a mí me parece que es prudente (que no venga) porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de muchas cosas, comercio, cultura, y sociedad en la frontera. Yo respeto la posición del actual gobierno, nosotros tenemos otra manera de entender eso”.