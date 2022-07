Problemas de salud de Natasha Araos preocupa a sus seguidores

La empresaria reveló detalles de su estado de salud que rápidamente alarmaron a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram la empresaria venezolana Natasha Araos le confesó a sus seguidores que no se ha estado sintiendo bien desde ayer. Como es costumbre, Natasha comparte detalles de su día a día mostrándose totalmente transparente ante los internautas que siguen su contenido.

Según sus palabras, Natasha tiene una amigdalitis que le ha estado afectando desde el día de ayer, de hecho, teme que le haya contagiado la enfermedad a su hijo con Chyno Miranda, Lucca. Pues éste también ha estado presentando algunos síntomas.

«Aquí dónde ustedes me ven estoy pasando prácticamente por una amigdalitis que gracias a Dios no dejé que progresara pero me duele, ayer me sentí súper mal en la noche dormí horrible, sudaba frío. Y lo peor es que creo que le pegué a Lucca un poquito de ese malestar» expresó Natasha.

A pesar de esto, al venezolana estará actualizando sus redes sociales para hablar sobre el avance de su estado de salud. Por supuesto, sus seguidores le han deseado pronta recuperación.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora