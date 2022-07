Julián Gil cree que su hijo Matías no sabe que él es su papá

Julián Gil está convencido de que su hijo Matías no sabe que él es su papá. El actor habló con mucha tristeza sobre esta historia que pareciera no tener fin.

«¿Tú crees que sí sabe?. ¿Cómo puede saber que soy su papá? Porque dudo que en su cuarto haya foto de papá», señaló Gil a medios de comunicación que le hicieron preguntas sobre el niño, destacó People En Español.

Como se recordará, Gil y Marjorie de Sousa se enfrentaron en una batalla legal por la custodia del pequeño.

De acuerdo a sus declaraciones, el actor pidió que mejor hablen con la intérprete de «Un poquito tuya» para despejar ese tipo de dudas porque él no convive con Matías. «Cuando estén con ella entrevistándola, pregúntele», dijo.

«No ve fotos mías»

En varias ocasiones, el artista ha dudado de que el infante vea fotos de él. «Yo les apuesto que si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen. Y el tema de con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante”, dijo en una entrevista pasada.

Julián Gil actualmente está promoviendo el programa de televisión República deportiva, que realiza desde hace ocho años, trató de mostrar que, muy a su pesar, tiene que aceptar la situación que atraviesa con su hijo menor. «Es lo que hay. No hay nada más. Es lo qué hay, es lo que ha tocado», admitió.

El también empresario, reveló que ahora está cambiando su manera de ver las cosas y dejó claro que ha aprendido a cuidar de lo que considera más importante en su vida. «Le doy más valor a las cosas, a la gente, a la familia, a la gente que quiero. Uno cambia prioridades, añadió con total resignación.

También Lee: Este venezolano formó parte del elenco de la serie Stranger Things