Miss venezolana sufre peligrosa experiencia con un extraño en un Centro Comercial: ‘Me sentí en peligro’

La presentadora del programa de espectáculos “Belleza a 360” transmitido por Noticias Globovisión, Valentina Sánchez, narró la reumática experiencia que vivió con un desconocido cuando se encontraba dentro de las instalaciones del Centro Comercial El Recreo de la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez contó que después de pagar en la taquilla el ticket de estacionamiento se volteo y tenía a un hombre de gran estatura viéndola fijamente, al intentar esquivarlo el sujeto se acercó y le preguntó si no iba a saludarlo.

Al no reconocerlo la presentadora decidió salir corriendo, ya que pensó que su integridad física estaba comprometida e imagino que el sujeto podría seguirla y drogarla.

Se las redes usuarios indicaron que existen dos casos similares, donde un hombre intento saludarlas y en ese momento le aplicaron algún tipo de droga, al parecer se trataría de sujetos que operan en las inmediaciones de Sabana Grande.

Hoy fui a un centro comercial y después de pagar el ticket en la taquilla me volteo y tenía a un hombre gigantesco literal a centímetros de mi viéndome fijamente. Traté de esquivarlo y se me acercó más y me dijo “no me vas a saludar?” sin dejar de verme a los ojos de una manera

— Valentina Sanchez Trivella (@vtrivella) July 6, 2022