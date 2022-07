México | Empresas pidieron constancia de situación fiscal, nunca fue el SAT: Raquel Buenrostro

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aclaró que esta dependencia no solicitó la constancia de situación fiscal para poder facturar o timbrar la nómina, sino que fueron las mismas empresas quienes condicionaron a sus trabajadores. Esto como parte del plan para simplificar trámites y que los contribuyentes cumplan sus responsabilidades.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Buenrostro aclaró que “el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, no es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia? Lo que sí es que, históricamente cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistema era el RFC en el SAT”.

El problema surge a partir de la modificación en la miscelánea fiscal que obliga a la dependencia a revisar el nombre, razón social y código postal de los contribuyentes en las facturas. Pero, explicó, la mayor parte de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código postal que tienen registrado ante el SAT.

“Como no conocen el código postal, fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT. En el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal”, dijo Buenrostro.

Empresas pidieron constancia de situación fiscal, nunca fue el SAT: Raquel Buenrostro

“Lo que empezaron a hacer muchos patrones fue a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago”, señaló al aclarar que esto no se puede exigir si se tiene el nombre y código postal pues “una es la materia fiscal y otra la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo”.

Buenrostro agregó que, “desafortunadamente, como ya no pagamos publicidad, no tenemos los alcances, pero sí hemos hecho difusión incluso de dónde si un empleador les condiciona el pago, porque eso no se puede hacer”. Así como reiteró que se puede solicitar la constancia sin ir a ventanilla mediante las plataformas SAT Móvil, SAT ID o el portal oficial de la dependencia.

Finalmente, también agregó que “siempre se deja el trámite hasta el último, la fecha límite era el primero de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes”. Razón por la que la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó posponer el requerimiento de estos requisitos hasta el primero de enero de 2023.