«No voy a renunciar»: Ximena Rincón y otras figuras DC del Rechazo critican apoyo del partido al Apruebo

“Quiero ser clara en esto, para todas y todos los chilenos, lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la constituyente del 2022, no la Constitución de Pinochet o la de Lagos, no, votamos eso, si es bueno o es malo, si les sirve o no le sirve al país y ¿qué es lo que pasa después si se impone la opción Rechazo? Tenemos que construir esa nueva Constitución que les sirva a los chilenos”, agregó.

¿Qué pasó?

Los senadores de la Democracia Cristiana Ximena Rincón y Matías Walker, y el exconvencional Fuad Chahin realizaron este jueves un punto de prensen el cual nuevamente criticaron la decisión de la Junta Nacional del partido de apoyar el Apruebo y reiteraron sus posturas para rechazar el texto de la nueva Constitución.

¿Qué dijo Rincón?

Entre los temas que se le consultó a la parlamentaria fue si iba a renunciar a la DC, tras lo sucedido en la junta, a lo que respondió que “yo lo dije ayer en mi discurso en la Junta Nacional, yo no voy a renunciar a la Democracia Cristiana, no lo hice en momentos tremendamente dolorosos donde no se respetó la democracia, no lo voy a hacer ahora”.

Afirmó que “entré a la Democracia Cristiana los 14 años, me he mantenido en mi partido a pesar de que no he compartido muchas veces las decisiones que se tomen. La última es conocida por todos, esta misma Junta la tomó, por cierto, por lo tanto, yo voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y, obviamente, voy a trabajar con todos aquellos que creemos que el texto que se nos propone no es bueno para el país”.

En relación a cómo participarán de la campaña del Rechazo, dijo que “vamos a explicar nuestra posición en todos los espacios que sea posible. Sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, yo le digo que no, pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña”.

Añadió que “están las organizaciones de la sociedad civil, que también están reconocidas para poder hacer campaña, se pueden inscribir en el Servel, y si hay espacio ahí, lo vamos a hacer ahí. Si no, están todas las redes sociales, están todos los conversatorios, están todas las entrevistas”.

«Nosotros nos atrevemos a estar en contra, nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción, dentro de, como ha dicho el senador Walker, la libertad de conciencia, pero obviamente como personajes políticos, como personas políticas, tenemos que explicar nuestra convicción. No podemos callarnos”, aseguró la parlamentaria.

Con información de MegaNoticias