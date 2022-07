Primarias sin dirección del CNE, inclusivas y con segunda vuelta

El líder del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, detalló las recomendaciones que planteó a la Plataforma Unitaria en relació a las primarias opositoras: deben ser inclusivas, no estar dirigidas por el CNE y tener una segunda vuelta- pero no la tradicional.

Han pasado nueve días desde que la Plataforma Unitaria anunció que “todos los que quieran un cambio político” podrán medirse en sus primarias de cara a la presidencial contra el chavismo a finales de 2024. Pero hay ciertas condiciones que empuja cada uno de los precandidatos que planean participar en el proceso.

El líder del Movimiento Democracia e Inclusión, Nicmer Evans, explicó a ND que desde hace semanas pudo manifestarle sus exigencias y recomendaciones al secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza.

Para el director de Punto de Corte, lo primero es instalar unas comisiones técnicas y políticas con los precandidatos, para que estos formen «parte activa» de la construcción de las condiciones para las primarias; y propone que desde ya se establezca un cronograma de cada una de las etapas. «No basta con decir que serán en 2023».

A su juicio, es primordial que se discutan las condiciones para participar: los precandidatos deben tener un mínimo de representatividad, que sean los partidos y movimientos los que den los nombres, aunque también se tomen en cuenta iniciativas individuales. Evans enfatizó que la participación no debe estar condicionada a un pago como se hizo antes; y que no haya exclusión en la inscripción.

«Quisiéramos que quienes no quieran participar sea porque se autoexcluyen, no porque otros lo hagan porque estos hayan tenido una postura u otra. Sé que el tema es polémico, pero estoy seguro de que si tenemos voluntad de medirnos contra un gobierno autocrático y corrupto, no vamos a tener problemas en medirnos con quienes no son representativos. Es hora de que sea la gente quien lo defina porque una cosa es mi opinión y otra la del ciudadano», aclaró.

Segunda vuelta atípica

Otra recomendación es que las primarias sean con segunda vuelta. ¿Para qué? «En una primera se escogerá la conducción política y la segunda vuelta dará el candidato unitario».

«Supongamos que sean 25 precandidatos y que 10 o 15 primeros se podrán elegir como un equipo de conducción política, porque tendrán legitimidad de los votos y es imprescindible renovar el liderazgo opositor. Los que hayan obtenido la mayor cantidad de votos -4 o 5- serán quienes pasen a la segunda vuelta, donde se definirá el candidato de la unidad».

Además, Evans planteó que es apremiante que se constituya en paralelo, una comisión con precandidatos para formular una propuesta programática mínima, «debemos ponernos de acuerdo en estos elementos mínimos de unificación de propuestas y discurso».

Rol o no del CNE

Sobre el CNE, Evans sostuvo que expertos electorales deben evaluar todas las opciones: hacerlo con el CNE, no hacerlo con el CNE y que el CNE garantice apoyo técnico y nada más.

«Creo que esto debe ser evaluado de manera detallada por expertos electorales. Creo que Súmate, la UCAB a través de su Centro de Política y Gobierno, y otras instancias y ONGs expertas en el área electoral que podrían estar dispuestas a participar en la vigilancia, deberían dar un diagnóstico técnico que permita tomar una decisión política a la comisión de los precandidatos».

Sin embargo, subrayó que su opinión es que de ninguna manera el CNE debería ser quien controle y desarrolle las primarias, pero si podría dar apoyo técnico porque tiene la infraestructura. «El mejor escenario es no depender ni siquiera instrumentalmente del CNE, con el CNE nos vamos a medir en 2024 contra Maduro, pero para recobrar la confianza del sector opositor y haya una mayor participación en las primarias, no debemos permitir que haya ningún tipo de sombra en el proceso de desarrollo; y sin duda, el CNE no ha logrado poder revertir las dudas que se ciernen sobre esta institución pese a que tiene 2 rectores opositores» y agregó «si vamos a utilizar la herramienta del CNE que sea en la confrontación final y no para que entorpezca el proceso de desarrollo y de crecimiento de la unión democrática que necesitamos consolidar en este momento».

¿Por qué cree que la Plataforma Unitaria viró su discurso a la inclusión?

– Aplaudimos que hayan expresado públicamente que se abrirá el proceso a partidos y organizaciones fuera de la coalición y partidos ligados al G4. Y creo que esto se da como consecuencia de que ellos saben que si se quedan viendo el ombligo entre 10 organizaciones de la Plataforma Unitaria, su capacidad de legitimidad va a ser absolutamente restringida, por no decir que altamente cuestionada.

– Creo que la Plataforma Unitaria es un nicho de iniciación del proceso de desarrollo de primarias que puede ser bueno, pero las primarias tienen que ir más allá.