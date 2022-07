XIII CONVENCIÓN DE AD/GOBIERNO: RÁPIDA Y CON UN SÓLO FIN (Hace 59 AÑOS)

Consumada la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de no otorgarles símbolos partidistas originales a ninguna de las dos corrientes que se disputaban el liderazgo del Partido del Pueblo, y dada la existencia de las dos Acción Democrática, la directiva de AD/Gobierno, después de proclamar la candidatura de Raúl Leoni, el 6 de julio; realiza el 7 de julio de 1963 su XIII Convención Nacional, para reestructurar su directiva nacional y ratificar las directivas seccionales. A diferencia de los procesos anteriores y, dadas las condiciones especiales, sólo se estableció en agenda esos dos puntos, más un derecho de palabra al candidato presidencial.



A ella asisten, entre otros dirigentes nacionales: Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, José González Navarrro, Said Moanack, Francisco Olivo, Héctor Strédel, Guillermo Salazar Meneses, Humberto Hernández, Angel Bajares Lanza, Guillermo Muñoz, Víctor Mazzei González, Jaime Lusinchi, Luis Lander, Luis Augusto Dubuc, Octavio Lepage, Eligio Anzola Anzola, Rigoberto Henríquez Vera, Augusto Malavé Villalba, Pedro Bernardo Pérez Salinas, Luis Tovar, Salom Mesa, Juan Herrera, José Vargas, Manuel Peñalver, Lucas Pérez, Juan Mogna, Wenceslao Mantilla, Alberto López Gallegos, Pablo Saher, Andrés Hernández, Martín Antonio Rangel, Braulio Jatar Dotti, Miguel Toro Olayón, Víctor Pérez Orta, Martín Correa, Luis Alfaro Ucero, Moisés Marcano, Jesús Salazar Meneses, Marco Tulio Rangel, Carlos Andrés Pérez, Juan José Delpino, Ismael Ordaz, César Olayón y el candidato presidencial , Raúl Leoni, sólo con derecho a voz.



La convención ratifica en la secretaria general a Jesús Ángel Paz Galarraga y designa, como presidente interino, a Gonzalo Barrios. El candidato presidencial de AD/Gobierno manifiesta que si logra el triunfo no sólo devolverá los símbolos a sus compañeros, sino que buscará un gobierno de amplitud y plural. Explicó la necesidad de buscar desde el gobierno una coalición con otros partidos políticos a los fines de darle mayor estabilidad democrática, y paz al país.

Apóyanos Compartiendo :