▷ Trabajadores de Ferroven se reúnen en mesa técnica con miembros de Inspectoría del Trabajo #8Jul

Trabajadores de la Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven) se reunieron el jueves con la doctora Kenny Bello, jefa de la Inspectoría de Trabajo Alfredo Maneiro, para discutir las condiciones laborales y posibilidades de reactivación de la empresa, la cual lleva 5 años paralizada debido a la negativa de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), de entregar la cuota necesaria de electricidad para encender al menos uno de los cuatro hornos que tienen en planta.

El secretario de trabajo y reclamo del sindicato de Ferroven, Gustavo Barrios, explicó que en la reunión estuvieron presentes los representantes legales de la compañía y representantes del sindicato. Pese a la paralización de Ferroven, los trabajadores continúan cobrando su salario y, a través de la mesa de la mesa técnica en la inspectoría, obtuvieron un bono de alimentación de 10 dólares y la entrega de útiles escolares.

«La mesa técnica nos ha permitido acceder a bonos de alimentación, útiles escolares, algunas becas escolares para los compañeros que reunimos los documentos requeridos como boletas… Además no ha habido despidos y tenemos estabilidad laboral. Estamos solicitando la conformación de una comisión mixta entre sindicato y empresa para visitar las instituciones que les compete la situación de la activación de la empresa, pero no hemos tenido respuesta. La empresa considera que no es el momento para crear esta comisión, pero insistimos en esta solicitud», declaró Barrios.

Desde hace 3 meses los trabajadores de Ferroven se concentran todos los lunes frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para solicitar que la estatal medie entre ellos y Corpoelec, con el fin de conseguir la cuota de electricidad necesaria para la reactivación de la compañía.

«Aún no hemos obtenido repuesta de CVG, hasta ahora no nos han dicho nada. A su vez fuimos a Corpoelec y nos dijeron que existía la capacidad para asignar la cuota de energía, sin embargo no hay nada concreto», explicó.

Reincorporación de personal de seguridad

Los trabajadores aseveran que la falta de seguridad en la sede de la empresa ha propiciado el desmantelamiento de la misma, debido a que se han robado repuestos y partes de los hornos, por tal motivo hoy día solo están disponibles para operar dos de los cuatro hornos que poseen.

Una de las solicitudes del sindicato es la reincorporación de 10 trabajadores para labores de seguridad y vigilancia de la compañía, la cual es una de sus solicitudes principales ante la Inspectoría del Trabajo.

«Queremos incorporar dos cuadrillas: una en la mañana y una en la tarde. El fin es mantener el orden y la limpieza de la empresa. Queremos hacer presencia en el área para resguardar las instalaciones del hampa. La respuesta hasta ahora ha sido negativa, ya que la empresa alega que no tiene fondos para reincorporar a 10 trabajadores, ya que no cuentan con la aprobación de la casa matriz en España. También hemos planteado la cancelación del 75% del valor real de beneficios pendientes desde hace 5 años como cestas navideñas y beneficios contractuales», explicó el sindicalista.

Los obreros aseveraron que seguirán trabajando para obtener la reactivación y productividad de la compañía, hasta ahora han visitado a CVG, Corpoelec y la Gobernación en busca de respuestas para conseguir, no solo la reactivación, sino la permisología necesaria para la explotación de materia prima, la cual tiene años que sin ser renovada por el Estado.

