Chile | Municipio de Antofagasta continúa sin administrador mientras el alcalde busca reubicar a su círculo de confianza en otros cargos

La Municipalidad de Antofagasta continúa sin un administrador municipal, luego que el exadministrador, Felipe Guzmán, fuera desvinculado por su participación en los Plan 9 Papers, las más de 700 páginas de conversaciones de un chat interno del equipo cercano del edil, donde hay burlas y mensajes descalificatorios, además de posibles irregularidades, como favores a empresarios amigos del alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli), relación con sicarios, entre otras.

Una situación que se ha mantenido por más de un mes y afecta directamente la gestión comunal, dado que el administrador municipal tiene que ejecutar tareas de coordinación de todas las unidades municipales y servicios municipalizados, además de velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y programas del municipio. Además es quien ejerce como alcalde subrogante de la comuna, en caso de vacancia, viajes u otras situaciones justificadas en las cuales el alcalde titular no pudiera ejercer sus funciones.

De allí que durante una tensa sesión del concejo municipal realizada este viernes, el alcalde Jonathan Velásquez entregó un orden de subrogancia en el cargo de alcalde de la comuna, mientras se designa a un titular en ese cargo.

De esta forma, en caso de ausencia de Jonathan Velásquez, el municipio quedará a cargo del Director Jurídico, el abogado ligado a la UDI y ex director del trabajo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Marcelo Pizarro San Martín. En caso de ausencia de este funcionario, asume el cargo la Directora de Secoplan, Karla Godoy (Secoplan), seguida por el Director de Seguridad Luis Fres y finalmente la Directora de Administración y finanzas, Roxana Tomicic.

NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS QUE NO SE CONCRETAN

Consultado por los concejales respecto a la elección de un titular en el cargo, Velásquez confirmó que el próximo 15 de julio asumiría la periodista Yessael Leiva en el cargo de administradora municipal.

Asimismo, en el caso de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ha trascendido que sería nombrado el exadministrador municipal, Felipe Guzmán, quien de esta forma volvería al municipio en un nuevo cargo, dejando sin efecto su renuncia. Confrontado en el concejo municipal, el alcalde Jonathan Velásquez se negó a transparentar si efectivamente Guzmán regresaría a ocupar un cargo en el municipio, indicando que serían dos personas las que tendría en mente para ese cargo, una de ellas Felipe Guzmán. Además indicó que si no se concretara el nombramiento de Guzmán en Dideco, baraja contratarlo en otra área.

Situación similar de renuncias que no se concretan es la del jefe de gabinete, Diego Yañez, quien de acuerdo a lo reconocido por los propios involucrados en el escándalo de los Plan 9 Papers, es uno de los administradores de las redes sociales del alcalde Jonathan Velásquez, además de administrar cuentas falsas en redes sociales para realizar “funas”, insultos y descalificaciones contra personas que consideran críticas o molestas para Velásquez y su grupo. Si bien se había anunciado que sería desvinculado del municipio en junio, ahora el alcalde señaló en concejo municipal que continuaría en su cargo hasta finales del mes de julio.

Por otro lado, el ex Director de Operaciones del municipio y pieza clave de la administración, Rodrigo Silva, fue movido a la Dirección de Cultura, mientras que el empresario colombiano Jorge Cardona no continúa como asesor de gabinete a honorarios, sino que fue ascendido a planta como administrador del Cementerio Municipal.

Al respecto, la concejala Karina Guzmán (FRVS) indicó que “Había un acuerdo que el Jefe de Gabinete se iba con fecha de junio. No sé a que acuerdo ha llegado él con la Asemuch porque no lo transparenta. Esto deja entrever la inestabilidad que tienen como administración“.

Mas duro fue el concejal Ignacio Pozo (PR), quien señaló que “el alcalde de manera prepotente se exalta y dice que el jefe de gabinete se va a fin de mes, lo mismo dijo el mes pasado. Entonces siento que se está burlando de las personas y los funcionarios, porque era uno de los acuerdos que habían alcanzado“.

Asimismo, frente a los movimientos de piezas en la administración y regreso de funcionarios que habían renunciado, el concejal señaló que “esto no es una silla giratoria donde te saco de un lado y te pongo en otro. Siento que al alcalde uno le habla y le entra por un oído y le sale por el otro, no entiende. Lo único que le preocupa es si tiene más me gusta, cuanta gente lo critica, cuanta gente le comenta cosas. Él gobierna por los me gusta, lo que encuentro lamentable porque hay muchas cosas que avanzar“, cerró.

Mientras el municipio continúa sin administrador municipal, las funciones de ese funcionario deben ser realizadas por el propio alcalde de la comuna, lo que implica una eventual complicación adicional para el cumplimiento de sus funciones como jefe comunal.