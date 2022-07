Los precandidatos quieren primarias  pero, ¿Cómo las quieren?

Han pasado 10 días desde que la Plataforma Unitaria anunció que “todos los que quieran un cambio político” podrán medirse en sus primarias de cara a la presidencial contra el chavismo a finales de 2024. Pero hay ciertas condiciones que empuja cada uno de los precandidatos que planean participar en el proceso y que busca darle mayor legitimidad al candidato unitario.

Nicmer Evans, Antonio Ecarri, Carlos Ocariz, María Corina Machado, Henrique Capriles, Gustavo Duque, Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa, Carlos Prosperi, Andrés Velásquez son algunos de los nombres que suenan como precandidatos, según encuestas y analistas. Algunos han confirmado su intención de lanzarse al desafío de las primarias, otros no.

¿Qué piden posibles precandidatos?

Nicmer Evans: el líder del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, detalló a ND las recomendaciones que planteó a la Plataforma Unitaria: primarias deben ser inclusivas, no estar dirigidas por el CNE y tener una segunda vuelta- pero no la tradicional.

“Lo primero es instalar unas comisiones técnicas y políticas con los precandidatos, para que estos formen parte activa de la construcción de las condiciones para las primarias; y propone que desde ya se establezca un cronograma de cada una de las etapas. No basta con decir que serán en 2023”, declaró a ND vía telefónica.

Evans enfatizó que la participación no debe estar condicionada a un pago como se hizo antes; y que no haya exclusión en la inscripción. Otra recomendación es que las primarias sean con segunda vuelta. ¿Para qué? «En una primera se escogerá la conducción política y la segunda vuelta dará el candidato unitario».

«Supongamos que sean 25 precandidatos y que 10 o 15 primeros se podrán elegir como un equipo de conducción política, porque tendrán legitimidad de los votos y es imprescindible renovar el liderazgo opositor. Los que hayan obtenido la mayor cantidad de votos -4 o 5- serán quienes pasen a la segunda vuelta, donde se definirá el candidato de la unidad».

Carlos Ocariz: En el mismo plano están los pensamientos del dirigente nacional de PJ y ex alcalde del municipio Sucre quien expresó el pasado 1 de junio en una entrevista radial, que las primarias deben ser abiertas.

«Si es abierta y usted no decide participar se le ven las costuras, como pasó en el caso de Barinas con Claudio Fermín. Si es abierta y usted no respeta los resultados es peor aún”, dijo a Shirley Varnagy. “Deberíamos definir si los candidatos de cada partido serán por encuesta, por primarias internas, por comité nacional, pero eso ahorita es secundario, si como militantes y dirigentes no hacemos un esfuerzo por volver a conectar con la gente, ¿de qué sirve primarias o no primarias? A solo 2% de la gente le importa la política, hay que hablarle al 98% que no. Tenemos que lograr que se interese y confíe en nosotros”.

María Corina Machado: a finales de mayo, la líder de Vente Venezuela, criticó que la Plataforma Unitaria plantee primarias cuando no hay una dirigencia política competente.

«Es una falta de respeto, el país necesita una dirección política opositora que sea competente, valiente, inteligente, disciplinada y haga lo que tenga que hacer. Si no tenemos una dirección política en la que tú confíes ¿Quién va a creer? Si te ponen los mismos, que han hecho lo mismo durante 23 años (…) ¿crees que la gente va a sentir que hay algo distinto, emoción? eso es una falta de respeto a la sociedad venezolana que está sufriendo tanto».

Henrique Capriles: también a principios de junio, el líder de PJ rechazó que las primarias planteadas por la Plataforma Unitaria sean «excluyentes y cerradas» y calificó como un error que solo participaran partidos de la coalición liderada por Juan Guaidó.

«Unas primarias excluyentes, unas primarias cerradas, no estoy de acuerdo. Sería un gravísimo error porque, ¿eso garantiza la posibilidad de una alternancia en el poder en el 2024? En mi opinión no».

Para entonces, la Plataforma Unitaria no había anunciado que se permitiría la participación de movimientos y partidos fuera de la coalición.

«Yo pregunto: ¿hablar de primarias, en este momento, es lo que la gente quiere en la calle? (…) ¿Se va a convertir esto en otro mantra, como si la solución del problema es que hay que hacer unas primarias? Cuidado y otra vez tenemos una vocación por el fracaso», aseveró.

Gustavo Duque: el alcalde de Chacao y dirigente nacional de Fuerza Vecinal también refirió a las primarias este 2 de julio, que es un hecho que irán a primarias.

«Yo quiero que todo este equipo esté preparado como lo ha estado siempre para este nuevo encuentro electoral, y estoy seguro que el nombre que ponga Fuerza Vecinal va a arrasar no solamente en Chacao sino en muchos lugares». Sin embargo, indicó que eso «no va a depender únicamente de la motivación de quererlo hacer, sino de la organización y del trabajo».

Carlos Prosperi: el secretario de organización nacional de AD, de la corriente de Henry Ramos Allup, se perfila como el precandidato de la tolda blanca y en febrero durante una entrevista concedida a Crónica Uno, comentó que la oposición debe entender que hay que ir a primarias donde participen todos.

«Hoy en día las personas que estamos adversando a Nicolás Maduro tenemos que entender que hay que unir esfuerzos en función de poder llevar adelante unas elecciones primarias donde se escoja el próximo candidato presidencial y donde tenga participación todo aquel que quiera poner su nombre, incluyendo a la sociedad civil, los gremios, los movimientos de diferente índole y no solamente candidatos de partidos políticos».

Antonio Ecarri: a principios de junio, el presidente de la Alianza del Lápiz expresó que las primarias tienen que ser abiertas para todo el país y que debe haber rendición de cuentas.

“Las primarias en Venezuela tienen que ser abiertas para que participen todos los actores, todas las universidades y la sociedad civil. Si no hay reglas claras, nosotros no vamos a participar”, aclaró Ecarri durante rueda de prensa en Lara. «Debe existir total transparencia y rendición de cuentas de aquellos opositores que manejaron activos en el exterior porque lo pueden utilizar para las primarias y eso también es ventajismo. También debe existir un pacto de Estado que maneje dos principales puntos: cómo salir de Maduro y cómo gobernar después de Maduro”.