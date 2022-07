México | Se reúnen diputados con congresistas de Estados Unidos

Para hablar del grave problema de la migración, de los derechos humanos, seguridad, comercio, T-MEC, agendas bilateral y política, diputados de nuestro país se reunieron con congresistas de Estados Unidos.

Ildefonso Guajardo, legislador priista y promotor del encuentro destacó la importancia de conocer el futuro de la flexibilidad en la política migratoria para suplir la falta de fuerza de trabajo en el sector económico estadounidense.

“La integración entre México, Estados Unidos y Canadá es uno de los mejores instrumentos de desarrollo; se pasó de la migración a la integración comercial y nuevos retos geopolíticos que son claros. Hay que generar confianza entre los aliados norteamericanos para avanzar en la agenda”.

Asimismo, pidió estar atentos de cara al 2026 para revisar el T-MEC, porque “una de las fallas del Tratado de Libre Comercio fue haberlo dejado más de 20 años sin revisar su impacto, por eso perdió el consenso de los Estados Unidos; comprometámonos a realizar el esfuerzo conjunto entre los congresos para estar listos en 2026”.

La morenista Yeidckol Polevnsky consideró indispensable hacer un trabajo conjunto que fortalezca a la región. Subrayó que el tema de migración se debe ver de una forma más amplia, integral y de fondo, ya que México se ha convertido en un país de paso. “Hay mafias que fomentan esa migración”.

Comentó que la cantidad de accidentes y tráileres que se han hallado en México y ya también en Estados Unidos “reflejan que tienen un acuerdo con alguien; sería importante buscar quiénes son las cabezas de esas mafias en Estados Unidos, en Centroamérica y en Suramérica que están fomentando esa forma perversa de migración; hay mafias terribles que cobran entre 10 y 20 mil dólares por llevar a migrantes”.

El también priista Augusto Gómez Villanueva se pronunció por reanudar las reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos, así como encontrar caminos o estrategias para establecer bases normativas de una migración ordenada. “El problema de la migración tiene que ver con el modelo económico que ha originado las grandes contradicciones entre la concentración de la riqueza y la pobreza”.

Manifestó que la visión de problemas sociales como el tráfico de drogas, crimen organizado, inseguridad, migración masiva y cambio climático tienen relación con la capacidad de encontrar oportunidades de trabajo, combatir la pobreza y respeto a los derechos humanos.

Amalia García Medina, diputada de Movimiento Ciudadano expresó que la relación de México y Estados Unidos va más allá de momentos específicos e, incluso de gobiernos y de partidos políticos. Consideró que cuando los gobernantes no pueden garantizar las condiciones de desarrollo humano y paz, la migración es una determinación de las personas para buscar mejores condiciones de vida, “su derecho a vivir mejor”.

Resaltó que para no tener migraciones se requiere respaldar el desarrollo humano y atender las causas. “Y puesto que vivimos en una región común, México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, lo que requerimos es atender las causas regionalmente”.

Por su parte, Lou Correa, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Lou Correa, estimó que hay 11 millones de trabajadores en aquella nación sin documentos; pero sigue la lucha para tener una reforma migratoria.

“El hambre es un factor importante que promueve la migración”.

Lamentó que día a día se observe un movimiento de personas para el norte, “muchas de esas personas están pagando 10 mil dólares por cabeza a un coyote, más los riegos; se calcula que 80 por ciento de esas mujeres cuando llegan a la frontera son sexualmente atacadas; debemos trabajar juntos para eliminar esos tipos de riesgos y darles oportunidad de que puedan vivir en paz en sus casas”.

También pidió detectar a las cabezas de las mafias que están moviendo a la migración y luchar para informar a las personas que pagar 10 o 20 mil dólares “no les va a resolver el problema”.

Por su parte, el congresista Andrew Garbarino pidió conocer la forma en que México aborda la migración que llega, “porque no nada más son mexicanos, sino también son personas del resto del mundo y de Sudamérica”.

Rodney Davis, también congresista estadounidense, consideró esencial que ambos países trabajen para solucionar la migración, “y luego ya podemos empezar a abordar temas como las visas temporales. No veo una vía de avance para tener soluciones si no solucionamos el problema de los coyotes, si no los podemos controlar, al menos en nuestra frontera sur y en la norte de México”.

La también congresista estadounidense, Lisa Mclain, indicó que se debe abordar el tema de los cárteles y de los coyotes en la frontera. “A mí me gustaría saber qué están haciendo para resolverlo porque los únicos que están ganando de esta política de fronteras abiertas son los cárteles”.