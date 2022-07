Usuarios denuncian que continúa la falla en la plataforma del Banco de Venezuela

1425573

Caracas.- Usuarios del Banco de Venezuela denuncian que este sábado, 9 de julio, persiste la falla en la plataforma de la entidad financiera que les impide realizar transacciones a través de los canales digitales, utilizar los puntos de venta y en algunos casos ingresar a la banca en línea.

A través de la red social Twitter, los internautas señalan que desde este viernes, 8 de julio, no pueden realizar las transacciones a través de la plataforma digital del Banco de Venezuela ni del servicio Biopago BDV.

“¿Qué pasa con la plataforma y los puntos del #BancodeVenezuela? No quieren dejar entrar ni pagar por punto, uno necesita comprar y hacer uso de su dinero”, dijo una usuaria en la red social.

Otro internauta indicó agregó que además de las fallas en la plataforma, le fue debitado el dinero de su cuenta pese a que no se procesó la transacción en el punto de venta. “El Banco de Venezuela no conforme con estar caído, no pasar la tarjeta en ningún lado, me quita la plata. La pasé tres veces y no pasó, sin embargo me débito el dinero”, escribió.

El banco de Venezuela no conforme con estar caído, no pasar la tarjeta en ningún lado, me quita la plata… La pasé tres veces y no pasó, sin embargo me débito el dinero.. 😫😡😡😡 — vecina valle verde (@valleverde12) July 9, 2022

Alguien más tiene problemas con la plataforma del Banco de Venezuela…? Desde ayer no puedo hacer pago móvil ni transferencias… Y además para entrar es una tragedia… — Francisco Gutiérrez P. ♈ 🇻🇪🇺🇸🇪🇸 ヅ (@kikofgp) July 9, 2022

Y hoy el Banco de Venezuela no acepta ni depositar ni retirar que desastre de banco esla 11:52 AM y desde las 8 AM no puedo acceder — Arraiz (@p_arraiz) July 9, 2022

Cuánta necesidad había de ponerle colores y mariqueras al banco para que no sirva y dejé a todo al mundo sin poder utilizar su dinero? Panda de inutiles los del banco de Venezuela. 😤😤😤😤 — Sтєρhαиiє◢◤ (@StephanieConsu) July 9, 2022

caida la plataforma del banco de venezuela,

pleno centro de la ciudad de cumaná la gente anda desesperada para comprar y pagar,

que vaina, — LUIS JOSE BASTARDO (@PMATABASTARDO) July 9, 2022

“La plataforma esta caída desde hace 3 días. Eso es eficiencia?”, responde una usuaria a la última publicación del Banco de Venezuela en la que hace alusión a su compromiso con la eficiencia y calidad de servicio. Hasta el mediodía de este sábado, el bando no se pronunció sobre la falla que impide a sus clientes usar su dinero.

La plataforma esta caída desde hace 3 días. Eso es eficiencia? — Vaness🌙 (@vanessotaa) July 9, 2022

La plataforma no permite hacer nada y no me ha caído un retiro que hice del monedero desde ayer en la mañana y tengo confirmación — ynfe (@yfelicidad) July 9, 2022

Los mensajes reflejaron las molestas de los usuarios, quienes indicaron son constantes las fallas en la plataforma de la entidad financiera.

