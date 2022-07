▷ Djokovic conquista el séptimo título de Wimbledon #10Jul

Novak Djokovic esperó. Esperó a que Nick Kyrgios perdiera la concentración y se desviara. Esperó a encontrar la lectura adecuada en los grandes saques de su enemigo. Esperó hasta que su propio nivel estuvo a la altura de la ocasión.

A Djokovic no le molesta un déficit: en un juego, un set, un partido. No le importa resolver problemas. Y en Wimbledon , desde hace bastante tiempo, no se deja vencer.

Djokovic usó su brillantez constante para vencer el domingo a Kyrgios, que lanza ases, lanza trucos y habla constantemente, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) por cuarto campeonato consecutivo en el All England. Club y séptimo en la general.

“Cada vez, se vuelve más y más significativo y especial”, dijo el cabeza de serie Djokovic. “Siempre ha sido, y será, el torneo más especial en mi corazón. El que me motivó e inspiró para comenzar a jugar tenis en un pequeño resort de montaña en Serbia”.

Extendió su racha invicta en el torneo de Grand Slam sobre césped a 28 partidos y elevó su carrera a 21 trofeos importantes, rompiendo un empate con Roger Federer y colocándose solo uno detrás de los 22 de Rafael Nadal en la historia del tenis masculino.

Entre los hombres, solo Federer, con ocho, ha ganado más títulos en Wimbledon que Djokovic. En la era profesional, solo Federer era mayor (menos de un año) que Djokovic, de 35 años, cuando ganó en el All England Club.