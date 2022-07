Avisa: Se estima un incremento en unidades vendidas de aproximadamente un 20%

La directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal (Avisa), Florángel Conde, indicó que estiman un incremento en unidades vendidas de aproximadamente un 20% con respecto al segundo trimestre del 2021.

Con respecto a la fiebre aftosa manifestó que al contrario de lo que ha pasado en años anteriores, la campaña contra la fiebre se ha desarrollado en los tiempos indicados ofreciendo a los ganaderos oferta de vacuna para que pudieran realizar con absoluta normalidad la vacunación de sus animales.

Asimismo, en esta campaña se está aprovechando de realizar otras actividades que complementan el programa sanitario, como la desparasitación de los animales, administración de vitaminas, entre otros.

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio, la gremialista denunció que el mercado ilegal es un problema que no se detiene en el sector de insumos pecuarios ya que no solo es la falsificación de productos, sino también la venta de productos veterinarios no registrado en el país, al igual que la venta de productos sin ninguna información de registro INSAI (Instituto de Salud Agrícola Integral)