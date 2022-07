España | Frente Obrero irrumpe en el Ayuntamiento de Palma y coloca una pancarta contra el líder de Podemos

Activistas del denominado Frente Obrero han colocado una pancarta en el Ayuntamiento de Palma contra el portavoz del Podemos, Alberto Jarabo. Nadie se explica cómo los activistas han podido acceder a la sede de la Casa Consistorial en la céntrica Plaza de Cort un domingo cuando todas las dependencias están cerradas y en la puerta de entrada hay un servicio de vigilancia.

En la pancarta se puede leer que «Alberto Jarabo prohíbe las recogidas de alimentos» y junto a su imagen la siguiente leyenda: «52.575 euros de sueldo por traicionar a los trabajadores».

De forma sorprendente dos activistas de Frente Obrero han entrado en el Ayuntamiento que preside el alcalde socialista José Hila y han accedido al balcón, ubicado en la planta noble, para colocar la pancarta sin encontrar ningún impedimento a pesar de tratarse de una acción contra un miembro del equipo de gobierno.

La pancarta ha pancarta ha permanecido varias horas en el balcón del Ayuntamiento hasta que ha sido retirada por los ordenanzas. Fuentes del Consistorio han explicado que los dos activistas podrían haber entrado en la Casa Consistorial formando parte de un grupo que realizaba una visita guiada aunque este extremo no está confirmado.

Frente Obrero es una organización radical comunista que se define como el único movimiento político que representa a los trabajadores en España. También destaca por ser una organización antinacionalista, antifeminista y, según algunas informaciones, anti LGTBI. El Frente Obrero afirma que lucha por la «República Popular y Federal como vía para recuperar la soberanía nacional española y de asegurar un futuro de conquistas para los trabajadores».

En Mallorca ha desarrollado campañas de recogida de alimentos en las puertas de los supermercados para después entregarlos a personas sin recursos. «Ante la situación de crisis que vivimos, es fundamental que arrimemos el hombro entre trabajadores», afirma en sus publicaciones. La organización acusa al portavoz, y líder de Podemos en Palma, Alberto Jarabo, de obstaculizar sus acciones de recogida de alimentos.

En otro de sus escritos puede leerse lo siguiente: «Se hace necesario reconstruir un movimiento obrero revolucionario que plante cara y desenmascare a quienes engañan a la clase obrera con su nacionalismo -anti mallorquines y antiespañoles por igual- con tal de hacerse con un puesto en las instituciones y dar la espalda a los trabajadores. Aquel que lucha por transformar la sociedad y por mejorar la vida de la gran mayoría de la población es, por el contrario, un patriota; un patriota de su comunidad y de su país».

El Ayuntamiento está gobernado por la coalición de izquierdas que forman PSOE, Podemos y Més per Mallorca. Frente Obrero no puede ser identificado con ninguno de los partidos del pacto de gobierno y menos aún con los de la oposición, com son PP, Vox y Ciudadanos.

La colocación de la pancarta contra Alberto Jarabo se produce semanas después de la grave crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Palma que concluyó con la destitución de dos concejales de Podemos, Sonia Vivas y Rodrigo Romero.

El cese de Romero se produjo el 23 de junio tras filtrarse unos mensajes de audio privados en los que calificaba como «fracasado» al número uno de su partido en las municipales de 2019, el también concejal de Podemos, Alberto Jarabo, del que advertía que «ya tendrá lo que se merece».

Al mismo tiempo, tildaba de «mentiroso» al portavoz del partido en Palma, el director general de Memoria Democrática del Govern balear, Jesús Jurado. Sonia Vivas había sido cesada una semana antes cuando fue desaurorizada por su propio partido por exigir la dimisión de la imputada concejala independentista de Més, Neus Truyol, por el vertido de aguas fecales y su «nefasta» gestión el nuevo Plan General.