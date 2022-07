Perú | MEF rechaza proyecto de ley del Congreso que reduce IGV

Porque distorsiona y hace complicado el sistema tributario e incentiva enanismo empresarial y la informalidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley presentados por el Congreso, para la reducción temporal del IGV, de 18% al 8%, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

En su cuenta oficial en la red social Twitter, la entidad ministerial precisó que dio una opinión desfavorable sobre esos proyectos, pues considera que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el «enanismo» empresarial y la informalidad.

«La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la SUNAT, en el 2021 existía 114 000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV», refirió.

Agregó que la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector.

Facturación falsa

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el tratamiento tributario que los proyectos otorgarían al crédito fiscal del IGV crearía incentivos a la facturación falsa, ya que daría a las facturas liquidez monetaria.

«Se estima que dicho proyecto tendría un costo fiscal de 690 millones de soles. Esta estimación no incorpora la cuantificación del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto», detalló.

«El MEF mantiene su posición abierta al diálogo para consolidar la recuperación de las empresas del sector turismo y apuntalar las condiciones para su mayor crecimiento y desarrollo, siempre en el marco de la responsabilidad fiscal», puntualizó.