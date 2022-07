Alcalde Raziel Rodríguez: “Temo que no me garanticen el debido proceso”

1425860

El alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez, está en el ojo del huracán. En el mes de abril de 2022 el Ministerio Público (MP) lo imputó por los delitos de corrupción propia agravada y abuso de funciones, entre otros, luego del supuesto desalojo de tres viviendas en el sector Terrinca de Guatire. Desde entonces el mandatario local es investigado.

Rodríguez ganó la alcaldía en noviembre de 2021. Con su victoria rompió la hegemonía oficialista, después de 21 años. Fue candidato de Fuerza Vecinal (FV) y alcanzó la victoria con 28.744 votos (46,97%). Su contrincante más fuerte, el aspirante Hugo Martínez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),sumó 28.543 votos (46,64%).

En el marco de la investigación que se le sigue, Rodríguez asegura que es víctima de un linchamiento político. Aunque dice tener la verdad de su parte, su mayor temor es que no le garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa.

Así lo aseguró en una entrevista concedida a El Pitazo, el 9 de julio, donde reiteró que el audio por el cual se le imputa no corresponde a lo acontecido en Terrinca, sino a un incidente presentado dos meses antes.

“Ese audio es de febrero, fecha en la que se encontraban invadiendo terrenos adyacentes a Lavadomanía y los cuales se inundan, por lo que no es conveniente que permanezca ninguna persona”, explicó.

El terreno de Terrinca, que se menciona en la investigación que se le sigue, ¿es de la empresa Guatire Textil? ¿Fue esta empresa la que hizo el movimiento de tierra?

— Según información que reposa en la Dirección Municipal de Catastro el terreno es privado, pertenece a la empresa Guatire Textil. Lo único que puedo asegurar es que mi persona no ordenó tal movimiento de tierra.

El Gobierno nacional asegura que en este terreno se tumbaron ranchos y se dañaron cosechas. ¿Cuáles fueron los daños ocasionados, según la información que Ud. maneja?

— Realmente desconozco la magnitud del daño, ya que nunca he estado en el lugar, pero, por lo que he podido ver en algunas fotos, el impacto ambiental fue considerable. Ojalá se determine quién fue el responsable.

¿Qué le ha dicho la empresa Guatire Textil al respecto?

— Absolutamente nada, jamás he tenido contacto con ellos.

¿El procedimiento de desalojo o el movimiento de tierra lo hizo esta empresa violando la ley?

— Eso solo lo pueden aseverar quienes realizan la investigación.

El 16 de junio Ud. pidió públicamente una reunión al presidente Nicolás Maduro ¿Que le dirá en caso de reunirse con él? ¿Ha recibido alguna respuesta a su solicitud?

— Aún no recibo respuesta alguna del presidente, estoy a la espera y ojalá que pueda darse, ya que es importante que sepa lo que está sucediendo con mi persona y el enjuiciamiento político que se me está realizando por hechos que no cometí y lo que se pretende hacer con este linchamiento.

¿Porque cree que se trata de un linchamiento político?

— Podría decir que he realizado en pocos meses lo que en años no se hacía por el municipio Zamora, he querido elevar la calidad y el estilo de vida del zamorano y eso no se me perdona, aun cuando siempre he tenido la mayor intención de trabajar de la mano con el Gobierno nacional

¿Confía en el poder judicial venezolano?

— Confío total y absolutamente en la justicia, tengo la verdad de mi lado y por eso he acudido a todos los llamados relacionados con la investigación y sigo aquí, de manera contundente, dando la cara.

¿Qué ha pasado con los policías detenidos por este mismo caso?

— Se encuentran a la orden de las autoridades competentes a quienes les corresponde decidir; esperando, por supuesto, que se aclare el mal entendido y se determinen los verdaderos responsables. Vaya para ellos y sus familiares mi solidaridad.

¿Ha contado con el respaldo de su organización Fuerza Vecinal?

— Por supuesto que sí, desde el día uno me ha demostrado apoyo incondicional y respaldo, me lo ha manifestado en privado y también de manera pública.

¿Cómo ha impactado este proceso judicial en su gestión?

— Evidentemente ha impactado muchísimo, es imposible seguir con el mismo ritmo con el que veníamos. Los ataques no solo han sido personales, los hemos evidenciado en la gestión que venimos desarrollando; sin embargo, seguimos adelante, trabajando por el municipio, atendiendo las necesidades de todos los ciudadanos de Guatire y Araira. Seguimos obrando para Dios.

Rosanna BattistelliGran Caracas

