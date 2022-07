Comunidad de Ciudad Guayana tiene 3 años sin agua

Vecinos del sector Yuruani en Unare III, Puerto Ordaz, protestaron este lunes en la venida Guarapiche. Los habitantes señalaron que tienen 3 años sin agua. Aunque han denunciado y enviado cartas, HidroBolívar sigue sin dar soluciones.

“Estamos muy afectados. HidroBolívar está en conocimiento de la problemática. Lamentablemente, aún no tenemos solución y pedirnos paciencia ya no es opción”, comentó una de las manifestantes.

Destacaron que “a veces nos resuelven con las maniobras de válvulas colocando agua en la mañana o en la tarde. Pero ya llevamos una semana sin suministro del servicio y 3 años sin el servicio de agua de forma fija. La situación es deplorable”.

“Es terrible lo que hemos estado viviendo. 3 años en esta situación, pañitos de agua caliente y no podemos seguir así. Esto es algo agobiante. Muchas familias afectadas”, agregaron.

Ciudad Guayana sin agua

“En lo particular tengo a un familiar en el hospital Uyapar y debo estar trasladándome para allá. Hace días me bañé fue con algo de agua que me pudieron traer unas amistades. Cómo uno se desinfecta, cómo uno se baña”, cuestionó la joven.

Destacaron que en la zona viven personas con enfermedades patológicas. Adultos mayores y niños. “Esto es terrible. Estamos colapsados”.

Y no es solo la problemática del agua. También denunciaron el tema de la basura. “Esto es espantoso. Estamos en una desidia y abandonó en la comunidad de Unare por parte de la alcaldía, de la gobernación. Es triste. Los huecos, alcantarillas, aguas negras”.

