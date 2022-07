El primer router con WiFi 7 ya está aquí

Si áun no has probado las ventajas de WiFi 6, mejor que te des prisa. O quizá te conviene esperar un poco, porque WiFi 7 ya está a la vuelta de la esquina. De hecho se acaba de anunciar el primer router con WiFi 7 (802.11be).

Se llama H3C Magic BE18000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router y su principal gancho es que permite descargar datos a unos increíbles 18 Gbps. También incorpora muchas de las tecnologías que veremos en WiFI 7… cuando se apruebe el estándar.

Este router estrena algunas de las nuevas tecnologías ya confirmadas en el estándar WiFi 7, como la tecnología Multi-Link Operation (MLO), que permite acelerar las conexiones o evitar las bandas con alta interferencia, mejorando la velocidad y la estabilidad de los dispositivos.

El router H3C BE18000 WiFi 7 utiliza un nuevo chip profesional de nueva generación de Qualcomm con CPU de cuatro núcleos a 2,2 GHz.

Este router con WiFi 7 estrena la nueva banda a 6 GHz, que soporta un ancho de banda máximo de 320MHz, proporcionando una velocidad inalámbrica de 18.443 Mbps, es decir, 18,4 Gbps.

Además las bandas clásicas a 2,4 y 5 GHz también reciben una mejora, y ahora pueden descargar a 1,1 y 5,7 Gbps, respectivamente.

Con la tecnología 4K-QAM, los ratios de transferencia aumentan un 20%, cuando el usuario está cerca del router.

H3C Magic BE18000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router se ha puesto a la venta en China, pero solo se venderá a empresas. No se han filtrado los precios.

La realidad es que, a día de hoy, no se puede aprovechar al máximo. En muchos países aún no se ha licenciado la banda a 6 GHz. Pero sobre todo, el principal problema es que WiFi 7… todavía no existe. La IEEE aún no ha aprobado el estándar definitivo. Se espera que lo haga a final de año. Así que los router WiFi 7 estandarizados llegarán en 2023.

H3C Magic BE18000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router ya integra algunas de las tecnologías que se han confirmado para WiFi 7, pero es posible que no se ajusten exactamente al estándar cuando se apruebe.