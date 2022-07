Horóscopo del 11 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 11 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este lunes 11 de julio estos son los horóscopos del día para que inicies la semana con el pie derecho y con mucha energía positiva para que puedas atraer la abundancia a tu vida.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente hoy debes de ser una persona que se pueda desprender con facilidad, haz ese préstamo que te solicitan, y no te preocupes en averiguar si te lo pueden pagar o no. Hazlo bajo la idea de “Hoy por mí, mañana por ti”, pues vendrán momentos en los que deberás acudir a estas personas, y es mejor que tengan un mejor recuerdo de ti. Construye relaciones con conveniencia.

TAURO

Según los horóscopos de hoy te darás cuenta que en ocasiones lo único que queda es ejercer la autoridad. Dentro de tu relación, y tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Ahora ves que, lenta pero decididamente, tu pareja va a tomar una decisión a todas luces equivocada. No se da cuenta, pero tienes que ser firme, y decirle que no lo haga. Hay más de lo que puedes dar. Te sientes cansado y abatido, y crees que perdido el toque que se necesita para levantar este proyecto, pero te equivocas.

GÉMINIS

Mhoni Vidente dice que este lunes no te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento. Ni sus beneficios son tan altos ni el prestigio que te va a brindar tan sólido. Como sea, en nombre de esta alianza, es mejor que lo saques adelante hasta el final. Debes honrar a la palabra empeñada. Recuerda que lo mejor está por venir así que no te desesperes y mantente en calma.

CÁNCER

Ante las cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso. De modo que podamos controlar el barco y no nos precipitemos y se temen decisiones equivocadas. No es el momento de elegir aún: hay que aguantar hasta que sea el instante oportuno. Ten la seguridad de que vas a poder distinguirlo. No dejes que las emociones negativas rebasen el vaso. Haz un sencillo ritual de purificación para librarte de ellas: toma agua y solo agua el día de hoy, acompañando a tus alimentos habituales.

LEO

Mhoni Vidente señala que el amor puede ser una venda que nos impide ver aquello que es evidente. No has querido percatarte de ello, pero tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste. Es tiempo de que le impulses a ser la persona que amas, y no alguien que puede ser deshonesto. No es momento para lavarse las manos y desentenderse de estos hechos. No se trata de una responsabilidad tuya, pero eres la persona que puede poner fin a este problema

VIRGO

No hay que marcarse metas mediocres. Te toca plantearte metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Este es un buen día para hacerlo. De otra manera, esa alma aventura y emprendedora que siempre te ha distinguido, está en grave riesgo de perecer, de volverse invisible. Necesitas un cambio de escenario. Repasa si tu hogar, oficina y todos los ambientes en los que sueles encontrarte respetan las reglas energéticas del Feng Shui.

LIBRA

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente debes de tener cuidado con el amor pues, cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta y, mucho más rápido de lo que crees, se puede venir abajo. No permitas que las vías a través de las que tu pareja y tú se dicen todo se vean dañadas por el rencor y por la intervención de terceras personas. El diálogo es lo que más fortalece al amor.

ESCORPIO

Los sentimientos profundos de este lunes deberán ayudarte a disminuir la preocupación por los que amas es algo que te distingue de otros signos, y algo que te ensalza, pero para que puedas hacer por ellos lo que corresponde, necesitas estar bien, al 100%. Parte de ese bienestar implica evitar el estrés que te provoca preocuparte por cosas que no es probable que sucedan.

SAGITARIO

Según los horóscopos de Mhoni Vidente hoy hay que levantar la cabeza. Ese descalabro debe saberse al interior de tu organización y equipo, pero nada más. No es un momento para demostrar debilidad, pues es justamente lo que tu competencia espera que suceda. Debes enseñorearte como si no hubiera ningún problema, pues a la larga no lo habrá. La clave para ser siempre joven es un cuerpo con el que se han cumplido todas las obligaciones y cuidados.

CAPRICORNIO

Es tiempo de salir de tu caparazón, y demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla. Te tomaste de la peor manera todos los fracasos anteriores, pero cuando lo hagas verás que el balance es positivo, y que vas a poder salir adelante hasta tomar la delantera de tus competidores. Es mejor que hagas una corta visita al médico y apliques el mejor de los remedios: más vale prevenir que lamentar. Estás muy a tiempo.

ACUARIO

Mhoni Vidente señala que para este lunes las personas nacidas bajo este signo deberán poner más pasión en lo que hacen con su pareja, el tiempo es el gran enemigo el amor. Hay muchas maneras de vencerlo. Hoy que te preocupa los astros van a revelarte la más efectiva: nunca reveles todas tus cartas. Siempre mantén un as bajo la manga. Siempre ten un secreto, una sorpresa, un destino insospechado con el que maravillar a tu pareja.

PISCIS

Para las personas de este signo los horóscopos de Mhoni Vidente no hay nada mejor para alejar los medios contra cualquier enfermedad o padecimiento que la prevención. Y no la hay mejor que un cuerpo blindado a partir de un estado óptimo, fruto de las buenas decisiones. Comienza a tomarlas hoy. Come sano, haz ejercicio y date la oportunidad de hacer meditación.