Liz le confesó a Viviana Gibelli detalles de su vida privada

La animadora de televisión Viviana Gibelli sorprendió a sus seguidores, al entrevistar en su canal de Youtube, «Viviana Gibelli TV», en el a la cantante venezolana Liz.

La intérprete de A dormir juntitos habló sobre sus vivencias personales y confesó que en un momento «estuvo desahuciada en el amor».

«Yo estaba desahuciada en el amor, de pana te digo, yo decía no, yo no quiero saber nada. Encontrarme a otra persona como Raúl, eso no existe», expresó la criolla.

Asimismo, Viviana Gibelli le cuestionó a la mujer merenguera el por qué durante ese periodo no se convirtió en madre, a lo que Liz le respondió muy segura que en «ese momento no lo sentía», «yo creo que eso como mujer lo tienes que sentir», agregó.

Por su parte, Liz recordó entre lágrimas a su fallecida madre y aquella soledad que vivió durante mucho tiempo. «Yo me acuerdo que aquí en la casa mi mamá me decía, ‘Ay hija muy bonita la casa, pero esto lo que necesita es gente, y me decía échese una apuradita que yo me tengo que ir», confesó.

En cuanto a su nueva conquista, la cantante dijo que si tiene planes de encargar la cigüeña con su prometido. Cabe mencionar, que la entrevista será estrenada este domingo 10 de julio a las 7 de la noche.

