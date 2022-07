Nuevo escándalo salpica a familia Biden: Filtran videos de Hunter, el hijo del presidente, pesando droga

El pasado fin de semana las redes sociales se convirtieron en el foco de un nuevo escándalo que ha salpicado a la familia presidencial de Estados Unidos, los Biden, y nuevamente la situación se atribuye al hijo del mandatario, Hunter Biden, quien, en el pasado, ya ha estado envuelto en otras situaciones que han afectado la imagen del actual presidente de ese país.

Este nuevo escándalo, ha estallado por cuenta de la difusión de un video, de tan solo 18 segundos, en el que se evidencia claramente la cara de Hunter Biden al interior de una habitación, fumando, no obstante, al intercambiar la cámara de su teléfono celular, este dispositivo captaría lo que sería el pesaje de una sustancia blanca, que se presume son drogas consideradas ilícitas en su país.

A tiempo, se escucha una conversación entre el hijo del presidente, y la que sería una trabajadora sexual, en el que este indaga si aún queda ‘crack’, nombre con el que se conoce a la cocaína en piedra.

El video, que tras ser publicado en las redes sociales se ha difundido masivamente, evidencia una báscula o gramera, en la que se está pesando una sustancia blanca que indica una cantidad de cerca de 21 gramos, se convirtió en el centro de la polémica, sin que hasta el momento, hubiese suscitado algún pronunciamiento por parte del hijo del presidente, o del mandatario mismo, que permitan establecer si el video que se viraliza es o no verídico.

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2022