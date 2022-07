Piqué corta con “la camarera” y se acerca a Shakira

En las últimas semanas, desde varios medios de comunicación se da por hecho que Gerard Piqué tendría de nuevo su corazón ocupado. Después de hacerse pública su separación de Shakira tras más de una década de amor y dos hijos en común, el deportista habría encontrado en una joven camarera de nuevo la estabilidad sentimental.

Por 20minutos.es

Se trata de la joven veinteañera cuya profesión es la de camarera y de quien, incluso, se había dicho que eso conocía a los hijos del futbolista.

Sin embargo, según contó el paparazzi Jordi Martín en Socialité, Piqué ya no está con esta mujer, conocida en el mundo de los medios como C. C. “Está soltero y tiene muchas amigas”, desveló el paparazzi, según el cuál estas son palabras del propio defensa.

Además, y siempre según la misma información, Piqué, que estaría de nuevo soltero, ha iniciado una aproximación a Shakira “para acercar posturas” a través de sus abogados. “Quiere tener una buenísima relación con ella”.

En los próximos días, tienen una reunión “definitiva” en la que deben llegar a un entendimiento sobre su futuro y el de sus hijos.

Al parecer, Shakira le ha dicho a su hermano que está empeñada en viajar a Miami, pero Piqué se niega a que los pequeños salgan de Cataluña. Por eso, la cantante ha cambiado de estrategia y le ha ofrecido al deportista un régimen de visitas muy abierto y flexible.

