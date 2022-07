Tom Cruise quedó deslumbrado por Kate Middleton en Wimbledon

Kate Middleton fue un rayo de sol el sábado en Wimbledon, con un vestido amarillo que atrajo mucha atención de sus compañeros asistentes, incluido el actor Tom Cruise.

La duquesa de Cambridge, de 40 años, deslumbró con un vestido amarillo canario de Roksanda en el torneo, complementando el look con aretes colgantes de flores y citrino Eden de Kiki McDonough y zapatos de tacón de cuero blanco de Gianvito Rossi en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Esta es la tercera vez que la realeza elige usar un vestido amarillo para el torneo, ya que también usó el color brillante en 2016 y 2018.

Anteriormente, también usó el vestido Roksanda en Jamaica durante la gira real de los Cambridge por el Caribe a principios de este año.

El número llamó la atención de varios espectadores, incluido Cruise, de 59 años, quien fue fotografiado inclinándose hacia adelante desde su asiento detrás de Middleton para ver bien su conjunto imposible de perder.

Eventualmente, todos los ojos estaban puestos en la cancha cuando Elena Rybakina de Kazajstán jugó contra Ons Jabeur de Túnez durante el partido de la final de individuales femeninos.

Cruise recibió elogios de los fanáticos en mayo por ayudar a Middleton a subir unas escaleras en el estreno en Londres de “Top Gun: Maverick” mientras su esposo, el príncipe William, caminaba a su lado, aparentemente ajustándose la chaqueta y la corbata.

“Tom es tan encantador. Siempre el caballero”, escribió un fan, con otra publicación, “No me importan las creencias religiosas de Tom Cruise, pero diré esto, siempre es un caballero y nunca olvida ni por un segundo cómo comportarse en público”.

Un tercer fan agregó: “Bendice a Tom Cruise. Parece que se toma muy en serio todo lo que hace, incluso acompañar a la duquesa escaleras arriba. Creo que William está luchando por mantenerse unido ?”.

