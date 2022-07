Delsa Solórzano pide primarias sin CNE participará con candidato propio

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, confirmó que su partido participará «con candidato propio» en las primarias de la Plataforma Unitaria de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y destacó que se inclina porque estas tengan segunda vuelta, ya que esto le da mayor legitimidad al candidato unitario.

Solórzano es figura visible dentro de la Plataforma Unitaria, una de las diputadas de la AN/2015 que ha apoyado al gobierno interino de Guaidó durante los últimos tres años y que hoy se perfila como candidata de cara a las primarias.

En entrevista concedida a ND subrayó cómo aspiran que sean las primarias: «sin el CNE, organizadas por la ciudadanía, con participación de venezolanos en el exterior y a segunda vuelta».

A continuación nuestra entrevista:

Han pasado un par de semanas desde que la Plataforma Unitaria anunció que iría a elecciones primarias. Usted estuvo durante el anuncio. ¿Cuál cree que es el factor más importante para lograr la unidad opositora y que la convocatoria al proceso tenga éxito?

– Yo creo que lograr la unidad de la oposición pasa por varias cosas. La primera es un tema de voluntad política, que creo que está quedando evidenciada con todo este proceso de reorganización de la Plataforma Unitaria que lamentablemente, duró más tiempo de lo que debía. Pero hay que destacar que han sido más de 20 años de luchas, nada sencillas y es momento de repensar qué se necesita hacer para no seguir repitiendo lo mismo. No hemos salido de la dictadura, más allá de los errores que se pudieron haber cometido o no, porque es una dictadura criminal que está dispuesta a hacer lo que sea por sostenerse en el poder. Eso nos obliga a ser más inteligentes, a repensar las cosas y mantenernos firmes.

– Lo segundo pasa porque comprendamos que cada espacio es importante y que esto no es responsabilidad solamente de un grupo. Pese a que evidentemente los partidos políticos y los dirigentes tenemos la responsabilidad principal, también hay una responsabilidad ciudadana.

– Salir de una dictadura como la que enfrentamos no puede dejarse únicamente en manos de un determinado grupo de dirigentes políticos. Por ello, es importante que haya un proceso de primarias donde la gente pueda elegir y definir quién será la persona que conducirá los destinos de los venezolanos para alcanzar la libertad y la democracia a través de un proceso real de elecciones en Venezuela.

– No creo que las elecciones de este año simplemente sean un hecho, porque si evaluamos lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, la verdad es que desde hace mucho que no hay una elección real. Y para que haya una elección hay que lucharla, echarle pichón. Por eso, es tan importante que la gente se involucre, que elija bien a quien considera la persona más idónea para dirigir los destinos del país.

Diversos analistas, entre ellos Andrés Caleca y Ricardo Sucre han explicado que antes de ir a primarias, la oposición debe resolver sus conflictos intrapartidistas. ¿Qué le responde usted?

– Cada partido tiene su realidad. Ahorita cada uno de ellos está en proceso de resolver sus conflictos internos, pero más allá de eso, las fuerzas democráticas somos diversas. El que no entienda que las fuerzas democráticas somos diversas pues no es un demócrata porque en efecto, parte de lo que defendemos es la pluralidad y la libertad de pensamiento.

– Quién no entiende eso y no lo comparte son los chavistas que tienen presos políticos justamente por pensar distinto. Es evidente que somos diferentes, que pensamos distinto, que tenemos ideologías diferentes. Incluso, quienes empezamos como dirigentes estudiantiles, como es mi caso, uno crece en la dirigencia política, evidentemente, yo no soy la misma persona hoy que era hace veinte años y todos pasamos por ese proceso. Y lo mismo pasa en las organizaciones políticas, son procesos totalmente naturales.

Usted es figura visible dentro de la Plataforma unitaria, pero diversas encuestas y analistas han asomado lanzará su candidatura. ¿Se lanzará Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano?

– Sí, EC participará en las primarias con candidato propio.

¿Cuáles son las condiciones que considera que son innegociables para ir a primarias? ¿Con o sin el CNE? ¿Debe haber observación internacional? ¿Segunda vuelta?

– Las primarias tienen que ser un proceso donde se exprese la ciudadanía y debe estar organizado por la gente, no por este CNE para garantizar la absoluta confidencialidad del elector. Un proceso de primarias con este CNE, más allá de la parte técnica, hay una realidad y es que el CNE va a saber quiénes participaron y eso evidentemente en un país como el nuestro donde estamos frente a una dictadura criminal es muy riesgoso para la gente y la única manera de tener garantías de confidencialidad de quién participa es a través de una comisión de notables, de ONGs, etc.

– Nosotros ya hemos pasado por estos procesos, no es la primera vez que vamos a unas primarias. Por eso, es importante para nosotros que no se hagan con el CNE.

– Además, es fundamental para nosotros que puedan participar los venezolanos en el exterior porque está claro como lo dice la Constitución y cualquier instrumento de DDHH que un venezolano es un ciudadano pleno de derechos sin importar el país donde esté. Pero ahora, el venezolano está vacío de derecho y nosotros no podemos contribuir a la violación de DDHH; por eso es tan importante que todos quienes quieran puedan participar de este proceso de primarias.

– Sobre si debe ser con o sin segunda vuelta, Encuentro Ciudadano cree que sí, y no es un tema de la Plataforma Unitaria, sino de EC. Porque si bien la segunda vuelta no está establecida en Venezuela como mecanismo para las elecciones como tal, si está establecido que las organizaciones puedan elegir a sus candidatos a través de los mecanismos que consideren más idóneos. ¿Por qué creemos en la segunda vuelta? Porque es evidente que seremos muchos candidatos y si queremos que haya verdadera legitimidad en la persona que resulte electa debe haber una segunda vuelta.

Usted ha sido defensora de derechos de presos políticos y militares del chavismo. ¿Qué le responde a quienes hablan de que no puede haber primarias porque todavía hay más de 300 personas tras las rejas por culpa de Maduro?

– Sí, son más de 300 personas presas del régimen y la mitad de ellas son militares y la persecución política se intensifica cada día, con una característica terrible que ha marcado esta etapa que cuando no encuentran a quien buscan se llevan a sus familiares y es evidente que habrá presos políticos en nuestro país mientras haya dictadura porque el dictador no va a liberar a los presos políticos.

– Por eso, es que esto debe estar presente en cualquier proceso, y su libertad, el retorno de los exiliados, tiene que ser causa fundamental de lucha. No se puede concebir una persona que tenga como objetivo un cambio político sin tener como norte la liberación de los presos del régimen.

Sobre la negociación en México, sabemos mucho, pero poco a la vez. Y no termina de arrancar. ¿Qué hace falta para que este proceso se reanude? ¿O es que Maduro no tiene incentivos necesarios para volver a la mesa?

– Es claro que este ha sido un tema de incentivos, es decir, en cualquier proceso de negociación y eso lo sabemos y entendemos, los incentivos son necesarios, pero eso no basta. Lo primero que hay que tener en un proceso en México es que haya voluntad política y yo simplemente creo que la única voluntad política de Maduro es quedarse en el poder.

– Entonces, hacen falta otras cosas. Lo primero es que haya comprensión por parte de los venezolanos y de los aliados internacionales de dos cosas importantes: Si vemos lo que está pasando hoy en Ucrania nos damos cuenta de que el mundo no ha tomado ninguna acción diferente a las sanciones. Esa es la verdad. Tú no has visto a ningún país ayudando a los ucranianos a salirse de la invasión. Y esto es importante porque aquellos que pretendían que la solución a los problemas de Venezuela pasaban por una invasión, creo que les debe haber quedado claro que esa no era la vía.

– Tenemos que entender que esto debe pasar por un proceso de conversación -por llamarlo de alguna manera- y hay que saber que todos los países que pasaron por transiciones políticas en el mundo, han pasado por el mismo camino. Pero también hace falta el entendimiento claro de que no estás tratando con demócratas de izquierda, porque no es así. Este no es un problema ideológico, nosotros estamos tratando con una dictadura criminal de izquierda y lo primero que es una dictadura criminal.

– Ahora, muchos piensan que Europa está enfocada en el tema de la guerra en Ucrania como es lógico, a la amenaza que representa Rusia para toda Europa, es obvio. Pero por mucho tiempo, a mucha gente no le importó hacer negocios con Vladimir Putin, voltear su cara frente al conflicto, mirar para otro lado y hoy se quejan de que Putin tiene armas nucleares. ¿Cómo no las va a tener? Si el mundo seguía haciendo negocios con él y seguían dándole dinero para que empuñara las armas contra una nación más pequeña, las armas que hoy empuña contra Ucrania. Es imprescindible que la gente entienda que no se trata de un tema ideológico, sino de enfrentar a una dictadura criminal que es sumamente peligrosa para Occidente.

– Teniendo todo esto claro, las reglas de la transición no las vamos a inventar nosotros. Pero además, tiene que haber incentivos, tiene que haber un proceso de reparación de las víctimas y por lo menos la posibilidad de tener condiciones para una transición lo más pronto posible.