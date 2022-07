El aceleramiento de la inflación se debe a las altas tarifas de servicios públicos

El economista José Guerra prevé un panorama poco alentador en la economía venezolana para este segundo semestre del año 2022, pues insiste en que mientras no haya aumento de la exportación petrolera, poco será el crecimiento económico del país.

«El segundo semestre del año arrancó con una producción petrolera que no crece, lo cual debería suceder dado el entorno favorable de los precios del petróleo que favorecen notablemente a los países exportadores de petróleo. Los precios altos del crudo están volviendo rico a los países petroleros, pero la producción en Venezuela no crece. Sin un aumento de la exportación petrolera, no hay crecimiento de la economía», dijo Guerra en entrevista con el porta del noticias Nueva Prensa de Guayana.

Guerra hizo énfasis en las empresas básicas de Guayana que, en algún momento, se proyectaron como la alternativa no petrolera del país.

«En el caso de Guayana esas empresas están destruidas, no tienen flujo de caja y no tienen capital de trabajo, yo dudo que puedan recuperarse».

El economista también precisó que el aceleramiento de la inflación en los últimos meses, se debe a las altas tarifas de los servicios públicos.

«Son varios factores, pero entre ellos está el ajuste de las tarifas de los bienes del sector público. Electricidad, agua, internet, telefonía fija y telefonía móvil principalmente. La depreciación lenta del tipo de cambio también influye en estas cifras inflacionarias», manifestó.

